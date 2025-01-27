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中国年·在一起

“温暖迎春·欢乐春节”2025新能源车大巡游在阿联酋举行

2025年01月27日08:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜、阿布扎比1月26日电 （记者管克江、张志文、任皓宇）1月25日，“温暖迎春·欢乐春节”2025新能源车大巡游活动在阿联酋举行。中国驻阿联酋大使张益明、驻迪拜总领事欧渤芊分别在阿布扎比和迪拜出席活动。在中阿两国嘉宾共同见证下，中国新能源车队自迪拜出发一路驶向阿布扎比，以创新的方式向两国人民送上新春祝福。

中阿嘉宾共同迎接新能源汽车大巡游车队抵达阿布扎比。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中阿嘉宾共同迎接新能源汽车大巡游车队抵达阿布扎比。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

张益明在致辞中表示，近年来，中国驻阿联酋使领馆每年都举办“欢乐春节”大巡游活动。今年，在谢赫扎耶德节组委会的大力支持下，大巡游活动首次来到阿布扎比，期待通过春节与谢赫扎耶德节的美好邂逅，向各界友好人士传递节日祝福，共同感悟中阿两大民族对于和谐与美好的孜孜追求。

巡游发车前举办的新年文艺演出。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

巡游发车前举办的新年文艺演出。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

欧渤芊在致辞中表示，迪拜的春节大巡游活动已经成功举办五届，成为全球春节庆祝活动的亮眼名片和中阿文明交流互鉴的代表典范。今年的大巡游活动更是别出心裁，以中国新能源车的强劲动力，跑出中阿友好的加速度，书写中阿合作的新篇章。

1月25日晚，新能源汽车大巡游车队抵达阿布扎比活动现场。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

1月25日晚，新能源汽车大巡游车队抵达阿布扎比活动现场。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

“祝愿中国朋友新年快乐，蛇年大吉！”阿联酋阿治曼酋长国王室成员谢赫·阿里·本·苏尔坦·阿勒努埃米对记者表示，他很高兴受邀出席中国新能源车大巡游活动，中国新能源汽车不仅为全球应对气候变化作出了有益贡献，也必将引领汽车行业发展的未来。

阿联酋嘉宾参观中国新能源车展示。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿联酋嘉宾参观中国新能源车展示。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

一位阿联酋嘉宾体验中国新能源车。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

一位阿联酋嘉宾体验中国新能源车。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

此次共有来中国13家车企的60余辆新能源车参与大巡游活动，更有多款新能源车首次在阿联酋亮相，时尚的外观、前沿的技术、动感的体验让当地观众大饱眼福。“汽车发展的未来在中国”，迪拜控股集团战略合作与销售经理穆罕默德·玛尔祖基（马泽凯）说，中国新能源汽车充满科技感，带来了特别好的驾驶体验感，通过人车交互等前沿技术，能够让旅途充满欢乐。

在阿布扎比活动现场，中外武术家联袂展示中国传统功夫。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

在阿布扎比活动现场，中外武术家联袂展示中国传统功夫。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

作为中国新能源车在阿联酋的大规模集中展示，此次活动吸引了不少专业观众参展。“在中国新年逛中国车展很有意义。”迪拜汽车测评博主拉德·穆巴拉克对记者说，中国新能源车为汽车工业发展带来了革命性的进步，过去四五年间，中国新能源车在中东市场不断发力，越来越多中国汽车品牌被当地消费者熟知和喜爱。

阿布扎比民众参观巡游车辆。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿布扎比民众参观巡游车辆。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

欧渤芊对人民网记者表示，春节发源于中国，属于世界，希望通过“温暖迎春·欢乐春节”系列活动搭建起多元文化平台，让各国人民能够直观感受中国节日气氛和中国文化魅力，充分展示中国文化自信，体现“中国年·在一起”的温暖情谊。

中国新能源车大巡游吸引众多当地民众参与。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中国新能源车大巡游吸引众多当地民众参与。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

(责编：刘洁妍、张悦)

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