新华社柏林1月26日电 题：“美国优先”助推欧洲“战略觉醒”

新华社记者

法国总统马克龙近日在向法国军队发表讲话时，强调欧洲“战略觉醒”的必要性，表示要增加国防开支，减少在安全方面对美国的依赖。

分析人士指出，美国总统特朗普就任后释放出强烈的单边主义信号。他的“美国优先”立场让大西洋彼岸的欧洲弥漫着不安情绪，欧洲内部试图寻求战略自主的动向加强。未来四年，美欧在贸易、国防开支、应对气候变化等方面的分歧可能进一步加剧，“跨大西洋盟友”关系或将陷入动荡。

焦虑情绪上升

马克龙近期不止一次提到欧洲需要“觉醒”。他在2025年新年贺词中也呼吁，要在动荡不安的国际局势中，实现科学、思想、技术、工业、农业、能源、生态等领域的“欧洲觉醒”。

2024年12月7日，法国总统马克龙（前左）在巴黎总统府爱丽舍宫欢迎特朗普（前右）。新华社记者 高静 摄

有分析指出，“觉醒”的呼吁在一定程度上源自欧洲各国对特朗普重返白宫的焦虑情绪。特朗普就任前就曾多次威胁将对欧盟加征关税、要求北约成员国提升防务支出，以及夺取丹麦自治领地格陵兰岛控制权。其就职当天发表的演讲及签署的行政令表现出强烈的“美国优先”和单边主义色彩，使欧洲各国陷入极大的不安之中。

据德国媒体披露，德国驻美大使安德烈亚斯·米夏埃利斯14日向德国外交部发送了一份电报，表达了对特朗普可能实施“报复计划”的担忧。他在电报中批评特朗普计划实施“最大限度破坏”，并警告说特朗普政府可能会给政治秩序带来混乱。

西班牙《国家报》网站评论文章指出，特朗普的言论加剧了欧洲盟国对美国未来四年政策方向和外交风格的担忧。

自主呼声高涨

随着焦虑情绪上升，欧洲内部要求加强战略自主的呼声不断高涨。

马克龙22日在会见到访的德国总理朔尔茨时再次呼吁，应建设一个团结、强大、自主的欧洲，在继续发展跨大西洋关系的同时，也要明确和捍卫自身利益及价值观。

朔尔茨则在与马克龙联合举行的新闻发布会上表示，特朗普就任美国总统将是“欧洲的挑战”，因此欧洲应更加自力更生。据德国媒体报道，朔尔茨已明确表示不赞同特朗普的一些主张，如威胁吞并格陵兰岛、要求北约成员国将国防开支提高到占国内生产总值（GDP）5%等。

这是2024年10月19日拍摄的丹麦自治领地格陵兰岛首府努克。新华社发（罗一洲摄）

丹麦首相弗雷泽里克森说，特朗普就任总统后，欧洲将面临“新现实”。她表示，欧洲必须动用一切可能的手段，在经济、军事和技术上变得更加强大。

欧盟委员会分管经济事务的执行副主席东布罗夫斯基斯表示，面对美国新政府的关税攻势，如有必要，欧盟“准备捍卫自己的经济利益”。

波兰总理图斯克指出，欧洲的未来取决于自己，“地缘政治外包的时代已经结束”。

意大利总理梅洛尼则套用美国前总统肯尼迪的名言说：“不要问美国能为你做些什么，而要问欧洲应该为自己做些什么。”

美欧关系或陷动荡

随着乌克兰危机延宕升级，欧洲地缘政治困局难解，能源安全风险加剧，对美国在防务、贸易等领域的依赖程度增加。分析人士指出，特朗普第二任期开启后，美欧在贸易、国防开支、应对气候变化等诸多问题上的矛盾可能会进一步凸显。未来四年，美欧关系或将陷入动荡不安之中。

2025年1月20日，在美国首都华盛顿第一资本体育馆，特朗普展示其签署的行政令。新华社记者 吴晓凌 摄

克罗地亚政治分析家罗伯特·弗兰克在接受新华社记者采访时表示，新政府上台后的一系列做法表明，美国不但不顾其国际责任和义务，也不会在乎欧洲盟友的利益。因此欧盟需要作出改变，需要“战略觉醒”。

弗兰克认为，若美国对欧盟加征关税，欧盟势必作出针对性回应，这为今后四年的欧美关系笼罩上阴影。

德国全球公共政策研究所主任托尔斯滕·本纳表示，在“美国优先”的主张下，欧洲国家现在必须认真考虑对欧洲防务的关键能力进行投资，还需重新调整国际定位，认识到对“以规则为基础的国际秩序”高唱赞歌于事无补。

意大利国际政治研究所文章指出，美欧关系未来在多方面存在未知数，在中东问题、国际组织协调、应对气候变化等领域均面临挑战。针对气候变化问题，文章认为，特朗普上台会让欧洲在气候谈判桌上孤立无援。

西班牙《国家报》网站的评论文章指出，特朗普在就任总统前威胁使用武力夺取格陵兰岛等言论，体现了“扩张主义”倾向，也将美国与盟友之间的关系置于风雨飘摇之中。

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