新华社布鲁塞尔1月26日电 通讯｜在布鲁塞尔游园中感受春节文化

新华社记者潘革平 陈沫含

2024年12月，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。作为土生土长的比利时人，布鲁塞尔自由大学中文翻译专业大三学生马蒂亚斯·范兰斯特心里一直有个疑问：春节这个充满欢声笑语、阖家团聚的节日何以获此殊荣？

1月25日的布鲁塞尔虽然细雨蒙蒙，却未能阻挡当地市民与游客到著名公园五十年宫参加春节游园活动的热情。

当马蒂亚斯和他的中国同学黄浩琳步入五十年宫凯旋门前的广场时，“财神爷”与“蛇”形大气球映入眼帘，五彩斑斓的灯笼高高悬挂，各式各样的中国结点缀其间，浓浓的节日氛围瞬间将人包围。

当地华侨华人、留学生和中资企业布置的30个展位呈现年画、书法、美食、京剧、传统服饰等中华文化瑰宝。茅山号子等国家级非物质文化遗产表演吸引不少游客驻足观看。

游园会上频频出现的“蛇”元素引起马蒂亚斯好奇。黄浩琳告诉他，蛇象征着智慧与重生。在中国传统文化中，十二生肖不仅象征时间的循环流转，更体现了中国人追求人与自然和谐共生的哲学。

漫步至中医摊位前，马蒂亚斯闻到一股淡淡的药香。比利时中医药联合会会长陶丽玲热情地递上一杯热腾腾的五宝茶给马蒂亚斯。陶丽玲介绍说：“此茶用玛咖、枸杞、黄精、红枣和桑葚精心熬制而成，具有养阴润肺、补脾益气的功效。”

马蒂亚斯轻啜一口，满口生香，连声赞叹：“太好喝了，仿佛一股暖流自内而外涌遍全身。”陶丽玲微笑道：“中医之道，强调阴阳平衡，倡导顺应自然规律生活。”马蒂亚斯感慨万千：“原来中医不仅是一种医学体系，更是一种生活态度的体现。”

随着一阵清脆的鼓声响起，太极表演拉开帷幕，马蒂亚斯被其动静结合之美深深吸引。太极拳师陈斯乐一招一式，行云流水，看似轻柔却蕴含着无穷的力量。表演结束后，陈斯乐对马蒂亚斯说，太极拳蕴含着丰富的中国哲学思想，讲究阴阳平衡与内外协调，练拳的过程是提升智慧、开阔心胸、追求处世平和的修行之路。

舞狮表演同样精彩纷呈，马蒂亚斯被表演者的默契配合深深震撼。年仅14岁的吴颖芯是年龄最小的表演者。提及舞狮时，她的眼中闪烁着光芒：“我看了电影《雄狮少年》后，对舞狮产生了浓厚兴趣，便主动要求学习。舞狮最注重的就是团结和集体配合。为了呈现完美的效果，我们会反复练习，以便让‘狮子’的动作更加流畅自然。”

游园会接近尾声时，马蒂亚斯突然问道：“放鞭炮的含义是什么呢？”布鲁日孔子学院中方院长陈培良闻言道，在中国，流传着关于过年的古老传说。相传，“年”是一种凶猛的野兽，惧怕巨大声响和烟火，放鞭炮是为了驱逐“年兽”。

游园会缓缓落下帷幕。马蒂亚斯深深感悟到，春节之所以被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，不仅因为它承载着丰富的文化内涵和民俗传统，更因为它所蕴含的敬畏自然、追求内心平衡以及和谐共处的生存哲学，这为当今世界提供了宝贵的智慧与启示。

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