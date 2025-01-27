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通讯丨中德航运直达快线为双边经贸合作注入新动力

2025年01月27日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社德国威廉港1月26日电　通讯｜中德航运直达快线为双边经贸合作注入新动力

　　新华社记者单玮怡 车云龙

　　位于德国西北部北海沿岸的威廉港是德国第三大港口，仅次于汉堡港和不莱梅港，并且拥有该国唯一的深水集装箱码头。24日上午，一艘由中国宁波舟山港启航的货轮抵达这里，标志着连通中国长三角地区与德国威廉港的“中欧快航”直达航线成功完成首航。

　　“威廉港迎来第一艘由中国始发的‘点对点’直达货轮，标志着新航线的落成和新故事的开端。我深切期盼德中两国密切的经济合作继续前行，两国人民增进对彼此的了解，共同迎接新的发展机遇。”威廉港集装箱码头工作人员卡斯滕·蒂尔曼对新华社记者说。

　　桥吊林立，货车穿梭，港内油轮满载货物……蒂尔曼驱车带着记者，绕过威廉港集装箱码头一座座排列有序的集装箱小山，来到执行“中欧快航”线路首航的“嘉华宁波”轮停泊处。

　　这艘货轮主要装载来自中国的锂电池及高附加值跨境电商货物。在桥吊司机的精准操作下，一个个集装箱从“嘉华宁波”轮上被吊起，再由运输车辆搬运到堆场上整齐码放。随后，这些货品将通过公路和铁路网络转运至匈牙利、法国、比利时等其他欧洲国家。

　　威廉港港口负责人马克-奥利弗·豪斯沃尔德告诉记者，“中欧快航”是直达航线，不在其他港口停靠，航程耗时仅26天，大大缩短了中欧贸易运输时间，是目前中国长三角地区至欧洲最快的直达航线。

　　“威廉港距中国宁波市约1.3万公里，从地理学角度来看，我们确实相距甚远。”威廉港市市长卡斯滕·菲斯特在货轮抵达仪式上致辞时说，新航线的建立让德中之间遥远距离不再是障碍，为双方提供了相互学习、增强互信、增进友谊的机会。菲斯特介绍，威廉港是德国唯一无需借助潮汐即可停靠超大型集装箱班轮的港口，并且通过铁路和公路连通欧洲腹地。

　　豪斯沃尔德认为，欧洲北海沿岸港口间竞争激烈，威廉港需要如宁波舟山港这样的合作伙伴来大幅增加货运量。“借助‘中欧快航’带来的高效与速度优势，威廉港在北海沿岸港口中的地位显著提升，这对我们来说是巨大的突破。”

　　2024年11月，“中欧快航”合作项目在第七届中国国际进口博览会上签约达成。同年12月30日，该航线首航货轮就从宁波舟山港启程。这一“中国速度”令德国下萨克森州经济部国务秘书弗兰克·杜兹印象深刻。

　　杜兹说，“中欧快航”项目从理念萌发、现场勘察到签约实施，全程迅速。“我们希望德国能够学习这种速度和效率。这条航线将为德国下萨克森州和威廉港带来经济发展机遇，成为德中紧密合作的又一例证。”

　　近年来，全球地缘政治紧张局势加剧严重影响供应链稳定，导致中欧海运航程延长至将近两个月，这与中国国内企业将货物快速运抵欧洲的期待严重不匹配，也促使中国航运公司嘉华航运萌生开通中欧“点对点”直达航运服务的想法，负责航线运营的嘉华航运董事总经理刘明明如是说。

　　刘明明告诉记者，“中欧快航”将实现中欧间常态化货物运输，预计今年上半年提供每月一班的稳定班期服务，从下半年开始升级为每两周一班，未来还计划通过威廉港来中转，推动中国与美国东海岸的货物高效运输。

　　中国驻汉堡总领事丛武表示，“中欧快航”开通不仅为中欧商品互通提供便利，更为全球产供链稳定发挥积极作用，生动诠释了共建“一带一路”的深刻内涵。

　　执行“中欧快航”首航的“嘉华宁波”轮船长王青龙在接受采访时说，传统航运业正朝着新型商业转型，通过合理规划来缩短航程时间，以更好地适应当前电商快速发展模式。他期待，随着共建“一带一路”直达航线的发展运营，沿线国家消费者都能够便捷实现“跨境网购”。

　　威廉港集装箱码头运营商、德国欧门集团总裁米夏埃尔·布拉赫说，共建“一带一路”倡议为欧中港口合作创造了广阔机遇，他对中国投资与互利合作持欢迎和开放态度。

　　“尽管全球地缘政治存在诸多不确定性，但我坚信并呼吁世界各国以理性的方式相互交往，以互利共赢为目标进行贸易往来。因为稳定、合作的经贸关系具有无与伦比的巨大价值，更有利于增进各国人民福祉。”杜兹说。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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