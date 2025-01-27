外媒关注申遗成功后首个春节——

本报记者 彭训文

春节临近，安徽省合肥市城隍庙市场内挂满了大红灯笼、春联等新春饰品，年味浓厚，吸引众多市民前来选购。

图为市民在城隍庙市场游玩。

周啸勤摄（人民视觉）

2025年农历春节是“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后的首个春节。浓浓的年味、丰富的美食、消费的热潮……随着春节临近，中国人纷纷买年货、品年俗，经济活力充分展现，越来越吸引全球关注。外媒认为，春节已成为向海外传播中华文化的重要符号，也是观察中国经济的一个窗口。

人员流动逐渐频繁

鱼、面条、汤圆——巴西《论坛》杂志网站近日刊文，作者回忆中国春节期间的“特色菜谱”，认为鱼在中国文化中与“富裕”联系在一起；面条是长寿的象征；在中国南方地区，人们在除夕夜吃汤圆，象征着一年都有好运。作者还写到，中国一些城市此前会燃放烟花爆竹，现在，灯光秀和无人机演出在大城市的公共场所变得越来越普遍。中国的庙会、灯会、年俗等也很受欢迎，并吸引了越来越多游客。

中央广播电视总台春晚是中国人一道重要的文化“年夜饭”。外媒报道，近期中央广播电视总台与秘鲁、巴西、尼泊尔等国主流媒体签署多份合作文件，将联动美国、加拿大、英国等国家和地区的2600多家海外主流媒体对蛇年春晚进行报道，与全球受众共同迎接欢乐吉祥、喜气洋洋的乙巳蛇年。

近期，中国开启为期40天的春运，预计春运期间中国全社会跨区域人员流动量将达到90亿人次。

“火车将再次成为春运的主角之一。”埃菲社报道称，今年春运期间，这个亚洲巨头的铁路运送旅客预计将达到5.1亿人次，相当于日均发送1275万人次。为应对预期的需求增长，铁路部门已经扩大了铁路系统运力，增加了185组新造的动车组，并增加了北京、上海和广州等城市与成都、重庆和武汉等地之间的夜间列车班次。

报道称，中国交通运输部表示，春节假日期间，汽车出行仍将主导交通流量。该部门还预测，将有超过9000万人次乘飞机出行，这一数字将超过2024年春运期间的民航旅客运输量。

据日本广播协会网站报道，在春节长假开始之前，因人们返乡过节形成的客流高峰已经到来。从1月14日开始，铁路和大巴等大幅增加班次，早早休假回老家过春节的人们开始返乡。

报道称，广州火车站挤满了等候乘车的旅客，外出务工人员和拖家带口的人们携带着大包小包。一名在塑料制品工厂工作、准备返回云南的女子说：“会在老家和家人一起悠闲地过节。新年愿望是家人身体健康。”

据路透社报道，随着春节到来，许多人选择回乡与家人团聚或去度假。大多数人会赶在除夕前回家，与家人一起吃年夜饭。55岁的王志旭（音）在北京的车站从事物业管理服务工作，他说：“作为普通老百姓，我们每天过得不错，国家和平给我们带来了最大的幸福感。”

准备迎接消费高峰

“随着春节消费高峰临近，中国多座城市正在为营造节日气氛做准备。”据拉美社报道，为庆祝农历新年到来，中国人将享受一个长假，从而有望拉动作为国民经济引擎的国内消费。

报道称，中国东部省份江苏省无锡市努力创建国际消费中心城市，计划发展赛事经济、会展经济、银发经济等新型消费，促进住房、汽车、家电家居等大宗消费。浙江省宁波市宣布计划在2025年第一季度发放2亿元的新春消费券，主要针对汽车、餐饮和商超等行业。海南省三亚市、四川省绵阳市和江苏省泰州市等其他一些城市召开了专题会议，通过优化供给、改善营商环境和创新消费场景来促进消费。例如三亚将在第一季度推出一系列活动，包括展会和促消费活动，同时继续关注免税购物、汽车销售和家用电器等领域，精准投放消费券。报道指出，中国各地政府希望通过上述方式在即将到来的节日期间刺激内需，促进经济增长。

据俄罗斯塔斯社报道，由俄罗斯出口中心组织的第四届俄罗斯制造节近日在中国东北辽宁省会沈阳举行。开幕式现场以俄罗斯经典作品《胡桃夹子》为设计元素，营造出充满童话色彩的体验氛围。饼干、糖果、蜂蜜、啤酒、伏特加……来自俄罗斯百余家厂商的千余种商品集中亮相，为沈阳市民游客带来一场独具异域风情的年货采买盛宴，为即将到来的春节增添了别样的喜庆气氛。春节正式开始当天，沈阳还将开设一个俄罗斯农产品推广点。

“中国商品春节前涌入越南市场。”据越南《年轻人报》网站报道，中国制造的各种商品，包括灯笼、人造花、香薰蜡烛、装饰品、服装、美容产品和零食，在农历新年（即春节）假期之前涌入越南市场。报道称，春节前越南的购物需求激增，由于中国进口商品物美价廉、品种多样，传统市场和零售店里到处都是中国商品。中国小吃如麻薯、蛋黄酥、肉松点心等，也深受越南年轻人欢迎。越南一家消费品生产商的负责人表示，中国商品在春节前大量涌入越南的趋势相当强劲，电子商务平台的兴起使进口中国商品变得更容易。

旅游市场掀起热潮

随着春节假期来临，中外游客双向流动助力全球旅游市场繁荣，引发各国媒体高度关注。

在中国外交部此前举行的例行记者会上，有外媒记者提及近期中国的“免签效应”带旺了入境游，特别是新年以来，“中国游”持续掀起热潮。有旅游平台预计今年春节期间外国游客来华旅游订单量将比去年同期增长203%。外交部发言人郭嘉昆说，今年农历春节是申遗成功后的首个春节。欢迎全球游客到中国共度新春佳节，感受浓浓年味，共迎喜乐安康的蛇年。

据外媒报道，自中国在2024年11月对韩国等9个国家持普通护照人员试行免签政策后，许多韩国游客赴华。某旅游平台数据显示，近期韩国游客入境游订单增长超150%，热门城市分别为上海、青岛和北京，其中上海的韩国入境游订单增长超180%。一位韩国游客表示，中国对韩国免签是吸引他们来中国旅行的重要因素，而且上海距韩国较近，成为很多人赴华旅游的首选。

“随着中国新年假期到来，中国将迎来旅游市场消费高峰。”美国Skift网站报道称，推动这一增长的关键因素是中国的8天新年假期和长达40天的春运热潮。春节是中国最重要的节日，今年更长的假期为中国国内和国际旅行增加了更多机会。

美国“旅行与旅游世界”网站报道称，2025年农历春节假期，中国的旅游出行人次将创近年来新高，其延长的公共假期，势必推动旅游市场极大增长，航空公司、铁路运营商和连锁酒店将从不断增长的需求中受益。

该报道认为，预计中国新年期间强劲的旅游消费将为2025年的中国经济增长奠定坚实基础，无论是欣赏国内风景还是出国旅行，中国市场都将成为2025年全球旅游业繁荣的标志性开端。

(责编：岳弘彬、牛镛)