埃及苏伊士运河大学孔子学院近日举办中国文化日暨新春庆典活动。图为当地学生感受中国文化。

本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

春节临近，马来西亚吉隆坡的年货市场火爆。图为一家水果店员工正在上货。

本报记者 章念生摄

春节将至，希腊塞萨洛尼基市唐人街张灯结彩。鼓乐声中，当地民众换上中国风服饰庆祝中国农历新年。

王洪普摄

为庆祝春节申遗成功，“欢乐春节”系列活动之“天下龙泉·宋韵青瓷作品展”在法国勒米尔蒙市查尔·弗里里博物馆举办。

本报记者 于超凡摄

在墨西哥首都墨西哥城的唐人街，到处洋溢着浓浓的春节氛围。许多当地人前往感受中国年味，摊贩们热情地叫卖着各种中国传统小吃和手工艺品。图为两名当地居民前来体验中国美食。

本报记者 谢佳宁摄

巴西里约热内卢天主教大学孔子学院在中国海油（巴西）公司举办本学期中文班期末结课仪式暨春联书写活动。

段世广摄

巴基斯坦国家技术大学师生组成乐队，用巴基斯坦传统乐器等演奏中国音乐，迎接春节。

本报记者 程是颉摄

近日，中海油服伊拉克分公司举行春节文化交流活动。图为大家一起包饺子迎接春节。

刘 洋摄

共欢新故岁，迎送一宵中。春节是辞旧迎新的美好时刻，也是世界感知中国的一个窗口。写有吉祥话语的春联传递新春祝福，龙腾狮舞的跃动唤起年味记忆，音乐会里庆新春持续升温，年货大集迎新春活力满满……春节将至，世界各地感受中国年味，体验春节文化的丰富多彩和独特魅力。

《 人民日报 》（ 2025年01月27日 17 版）

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