可再生能源占比达29.4%

本报记者 张慧中

根据克罗地亚官方近日发布的最新数据，可再生能源在克罗地亚能源结构中占比已达29.4%。克罗地亚政府制定的目标是到2030年将可再生能源在能源结构中的比例提高到42.5%。

克罗地亚拥有丰富的太阳能、风能、生物质能、地热能等可再生能源。该国是欧洲日照时间最长的国家之一，每年的日照时间在2000至2700小时。当前，克罗地亚可再生能源产业发展势头良好。据克罗地亚可再生能源协会统计，2024年2月，克罗地亚除水电以外的可再生能源发电量已超过化石燃料发电量，占总发电量的20.3%，位居第二；居首位的是水力发电，占总发电量的42%。欧洲太阳能协会预计，到2030年，克罗地亚光伏装机容量有望达7吉瓦。

克罗地亚已将发展可再生能源作为落实国家减碳目标的重要举措。该国制定《2021—2030年国家能源与气候计划》，旨在提高能源利用效率，增加可再生能源的使用，降低对化石燃料的依赖；计划到2030年减少45%的二氧化碳排放量，并在2033年结束使用煤炭。2023年4月，克罗地亚政府推出可再生能源及储能补贴计划，拨款6000万欧元用于补贴建设可再生能源电站、储能设施等企业。通过申请的企业，每个项目可获得10万至200万欧元不等的资助。预计这一政策可使该国每年新增80兆瓦的可再生能源发电装机容量，减少温室气体排放6万吨。2024年4月，该国还成立了环境保护和绿色转型部，旨在加快绿色转型和可持续发展。

近年来，中国与克罗地亚不断加强可再生能源合作。位于克罗地亚西部亚得里亚海沿岸的塞尼风电项目，是该国目前最大的风电项目。该项目由中国北方国际合作股份有限公司投资、建设及运营，2021年11月正式并网发电。项目年发电量约为5.3亿千瓦时，可满足当地10多万户家庭的用电需求。项目在为当地居民提供更便宜、更稳定的绿色电力的同时，每年可减少约46万吨的二氧化碳排放。克罗地亚总理普连科维奇表示，塞尼风电项目为该国清洁能源生产、绿色转型提供了重要助力，是欧盟与中国绿色能源合作的样板工程。期待未来双方绿色合作结出更多硕果。

《 人民日报 》（ 2025年01月27日 15 版）

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