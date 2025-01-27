新华社洛杉矶1月24日电 近日在英国《自然·通讯》杂志上发表的一项研究揭示了古人类在欧洲活动的新证据。研究认为，古人类在欧洲出现的时间可以追溯至约195万年前，比过去认为的要大幅推前，为进一步了解古人类在欧亚大陆迁徙的时间线和范围提供了新线索。

罗马尼亚一处遗址曾分别于20世纪60年代和80年代发掘出大量骨骼化石。美国俄亥俄大学和罗马尼亚科学院等机构研究人员参与的国际团队近期对这些保存下来的骨骼化石进行例行检查时发现，多块骨头上存在可能是古人类使用石器工具切割的痕迹。进一步的调查又在该遗址的其他骨头上发现明显的切割痕迹。

研究人员利用生物地层数据和高精度铀铅同位素定年技术分析认为，这些切割痕迹所处年代可追溯至约195万年前，这使该遗址成为欧洲早期的古人类活动证据之一。此前研究认为，欧洲最早的古人类遗址是格鲁吉亚的德马尼西遗址，距今约180万年。这项新发现将古人类在欧洲出现的时间推前了10多万年。

研究团队还利用同位素分析重建了古人类在该地区可能经历的环境，发现当时该地区的季节性温度变化与现在相似，但降雨量可能比现在更多。除了有切割痕迹的骨头外，研究人员还发现了当时生活在罗马尼亚的多种生物化石，包括剑齿虎、长颈鹿以及一种已灭绝的穿山甲等，显示了该地区在更新世早期丰富的生物多样性，为了解古人类生活环境提供了更多线索。

《 人民日报 》（ 2025年01月27日 15 版）

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