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联合国旅游组织——

全球旅游业将保持增长

本报记者  郑  彬
2025年01月27日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　联合国旅游组织近日发布的《世界旅游业晴雨表》显示，2024年全球国际游客数量达到14亿人次，基本恢复至2019年同期水平。该组织预计，2025年主要旅游目的地国家旅游业将保持增长势头，全球国际游客数量有望增长3%至5%。

　　联合国旅游组织指出，2024年全球大型客源市场表现强劲，亚太地区旅游目的地持续复苏，航空连通性增强和签证便利化等因素，共同推动全球旅游业强劲复苏。从地区看，2024年亚太地区国际旅游市场保持快速恢复态势，国际游客数量达到3.16亿人次，同比增长33%。美洲地区国际游客数量达到2.13亿人次，中东地区国际游客数量达到9500万人次，非洲和欧洲的国际游客数量均超过7400万人次。

　　国际游客旅行停留时间普遍延长、平均支出增加，带动全球旅游业收入快速增长。据初步统计，2024年国际旅游业整体收入达到1.6万亿美元，同比增长3%。与旅游业相关的上下游产业2024年也实现快速增长。国际航空业已于2024年10月完全恢复到2019年同期水平，全球酒店入住率也基本达到2019年同期水平。

　　“2024年全球旅游业已基本完成行业复苏。全球很多地区的游客数量和行业收入已超过2019年同期水平。旅游业复苏创造了数百万个就业岗位，提高了相关经济体的税收收入。”联合国旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利表示。

　　业内人士对旅游业发展前景充满信心。数据显示，2025年联合国旅游信心指数为130（取值范围在0至200之间），表明全球旅游业从业者对增长前景保持良好信心。联合国旅游专家小组成员中约64%的人相信，与2024年相比，2025年全球旅游业前景“更好”或“好得多”。“由于市场需求持续释放，2025年全球旅游业有望继续保持快速增长态势。”波洛利卡什维利表示。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月27日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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