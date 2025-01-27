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数字经济持续赋能东南亚发展（国际视点）

预计到2030年，东南亚数字经济规模将达2万亿美元

本报记者  白元琪
2025年01月27日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　在中国外运集团泰国仓库内，工作人员加紧处理跨境电商的海量订单。
　　本报记者 白元琪摄

　　在泰国东方技术学院的电商实训直播间，学生们展示传统手工艺品。
　　本报记者 白元琪摄

　　“现在为大家介绍的是一款来自中国的非遗产品——铜梁龙灯，它融合了素描、剪纸、刺绣等多种工艺，寓意尊贵与繁荣。”在泰国东方技术学院的电商实训直播间，学生们正热情地与网友互动。

　　“春节临近，我们特地选取了‘中国龙灯龙舞文化之乡’——重庆铜梁的龙灯制品在电商平台推广，受到不少泰国消费者的喜爱。”该学院负责人巴拉瑟对记者说，随着东南亚电商经济快速发展，学院与中企合作建设了8个电商实训课堂，培训紧缺的行业人才。

　　东南亚是全球数字经济发展最快、最具潜力的地区之一。该地区总人口达6.8亿，互联网渗透率超过75%。地区国家加快数字化布局，大力发展数字经济。中国与东南亚国家积极开展数字经济合作，为地区发展注入新动力。

　　数字经济规模不断扩大

　　谷歌、淡马锡和贝恩公司近日联合发布的《2024年东南亚数字经济报告》显示，2024年东南亚地区数字贸易总额预计达到2630亿美元，同比增长15%。地区相关企业的数字化盈利能力达到110亿美元，是2022年的2.5倍。预计到2030年，东南亚数字经济规模将达2万亿美元。

　　东南亚拥有庞大的年轻人口规模，为电子商务发展提供了有利条件。印度尼西亚人口总数约2.81亿，位居世界第四、东南亚第一，互联网普及率达到66.5%。印尼央行数据显示，2023年印尼电子商务交易额达289亿美元，电商交易量也大幅增长，达到37.1亿笔。预计2024年印尼电商交易额增长7.2%。印度尼西亚经济统筹部部长艾尔朗加表示：“数字化是印尼未来经济增长的主要引擎。”预计到2030年，印尼数字经济规模将突破2100亿美元。

　　泰国2024年电商市场规模预计增至260亿美元，同比增长19%。泰国数字经济与社会部预测，2024年数字经济为泰国贡献超4.3万亿泰铢（1美元约合33.6泰铢）的收入，占国内生产总值的23.9%。新加坡资讯通信媒体发展局的数据显示，2023年数字经济占新加坡国内生产总值的17.7%，规模超过金融和保险业，与制造业相当。据越通社报道，2023年数字经济对越南国内生产总值的贡献率超过16%，1500多家数字化企业的海外营收同比增幅超过7%。马来西亚的电子商务产值预计到2030年将达到250亿美元。

　　数字基础设施的日益普及推动扫码支付等数字金融加快发展。马来亚大学国际战略研究院研究员罗伊告诉记者，数字化转型在东南亚国家发展中的作用愈加重要。数字经济有力带动东南亚国家经济增长和就业，提高了地区整体竞争力。

　　多举措激发数字经济效能

　　近日，东盟国家启动《东盟数字框架协议》第一轮谈判。东盟希望2025年完成协议谈判，通过该协议增进各国政府在数字经济治理领域的协同，减少成员国之间的数字壁垒。该协议一旦达成，将成为全球首个区域数字经济协定。

　　东南亚国家纷纷出台支持政策，促进数字经济发展。泰国政府力推“云优先”计划，支持云计算和大数据中心建设。截至目前，泰国已有37个大数据中心和云服务投资项目获批。预计到2037年，泰国大数据中心的建设投资总额将超过2000亿泰铢。泰国政府制定了《国家人工智能发展行动计划（2022—2027）》，通过教育、人才培养和创新等举措，积极推动人工智能技术在各行业的应用。

　　印尼2023年底发布《2030年数字经济发展白皮书》，提出大力发展数字金融和电子商务。印尼央行制定《2024—2045年支付系统蓝图》，计划通过推广“去支付”等数字支付工具，将数千万未注册银行账户的人群和中小企业纳入数字经济体系。

　　柬埔寨稳步推进《数字经济和数字社会政策框架（2021—2035）》，以数字基础设施建设、数字安全保障和数字人才培养为三大支柱，持续完善数字经济发展路线图。根据规划，到2025年，柬埔寨将实现高速网络服务在城市地区全覆盖，在乡村地区覆盖率达70%；到2030年，主要公共服务将全面数字化，私企数字化应用率达70%，并培养10万名数字人才。

　　马来西亚教育部2024年5月推出数字教育政策，旨在改善农村地区学生的数字学习条件，并通过电子企业家计划提升中小企业数字盈利水平。缅甸政府出台相关法规，鼓励中小企业和个体工商户入驻电商平台，创造更多就业机会。

　　“东南亚地区的数字经济发展正进入一个全新阶段。”汇丰银行在一份报告中指出，东南亚国家推出的相关计划加快了地区数字化进程，预计到2030年，该地区数字经济复合年增长率将达到16%。

　　携手共建数字丝绸之路

　　中国携手各方高质量共建数字丝绸之路，与东南亚国家深化在数字基础设施、数字贸易、数字人才等方面的合作，助力地区数字化转型。

　　华为公司已为泰国220多个政府部门提供云服务。泰国国家电信公司首席执行官森帕差表示，中国先进的技术方案将成本最高减少近一半，并大幅提升政府数字服务水平。字节跳动计划在马来西亚增加15亿林吉特（1美元约合4.4林吉特）投资以扩建数据中心，并投入100亿林吉特用于人工智能中心建设，助力其实现2025年数字经济占国内生产总值比重超过22.5%的目标。

　　中国与东南亚国家探索创新合作模式。2024年6月，中新两国签署《关于加强数字经济合作的谅解备忘录》，建立数字政策对话机制，为企业数据跨境流动提供便利，共同培育数字经济新业态。同年9月，阿里巴巴与印尼科技巨头GoTo集团达成合作，引入阿里云计算体系，帮助该国提升跨境电商、数字支付等领域的服务效率。

　　中国企业还同东南亚国家开展人才培养和技术转移合作。华为与泰国高校、研究机构和企业达成合作，计划到2025年培养10万名数字人才。阿里巴巴2023年与柬埔寨商务部签署全球贸易平台合作协议，为近百家柬埔寨中小企业提供数字化培训。中国与老挝日前启动了数字扫盲倡议项目，帮助老挝青年提升数字素养。此外，中国援建的老挝邮电技术学院已投入使用，为老挝培养通信技术专业人才提供重要平台。

　　柬埔寨金边皇家大学国际问题与公共政策研究所研究员通孟戴维说，柬中两国在数字互联互通领域的合作项目为柬埔寨带来更多机遇，推动柬信息通信基础设施现代化，促进数字经济发展，从而提升国家竞争力。

　　（本报曼谷1月26日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月27日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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