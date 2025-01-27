亓 玫

春节是阖家团圆、辞旧迎新的日子，是中华民族最重要的传统节日。最近，维也纳音乐之友协会大楼响起《金蛇狂舞》《百鸟朝凤》等中国民乐，纳什市场的中餐厅贴上新春联、挂上红灯笼，当地人舞龙舞狮热闹欢腾……乙巳蛇年春节庆祝活动在奥地利喜庆开启。

2024年12月，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，不少奥地利朋友向我表示祝贺，并告诉我春节元素已融入他们的生活。每当春节来临，我和中国驻奥地利大使馆的同事们就会收到当地朋友、邻居的新春问候，他们有的还会用中文道一声“新年快乐”，并兴致盎然地询问新年的生肖属相及其寓意。奥地利总统范德贝伦等政要在社交媒体向旅奥华侨华人致以新春祝福。近日，维也纳市政府在市政厅举办新春招待会，维也纳市市长用中文送上新年祝福。

春节是了解中国、感知中国文化的窗口。维也纳大学、格拉茨大学孔子学院和其他一些奥地利中文教育机构邀请当地朋友参加各种形式的新春联欢，大家一起包饺子、写春联、品美食、看演出，其乐融融。多场中国新春音乐会在维也纳举行。在维也纳金色大厅，河南卫视《梨园春》展现中国传统戏曲之美，一招一式韵味无穷。福建泉州高甲戏剧团访问奥地利，展示中国地方戏剧文化，拉开“中国戏曲演出季”序幕。正月初五，中国音乐学院民乐团将上演中国民乐新春音乐会，中央歌剧院交响乐团将同当地乐团联袂奏响《春节序曲》。一系列丰富多彩的活动展示中国文化，让奥地利民众以不同方式庆祝、体验春节。

春节是沟通民心、增进友谊的桥梁。通过共庆春节，中国和奥地利厚植民间友好基础，培育两国友好的青年使者。哈尔滨市和维也纳新城于2009年结为友好城市，哈尔滨市风华中学与维也纳新城辰纳联邦文理中学于2019年结为友好学校，两校师生定期互访。在中国驻奥地利大使馆近日组织的新春活动中，两国同学介绍各自家乡、学校和日常生活，表演才艺节目，一起观看春节视频短片，了解春节的传说习俗。

春节是中华儿女血脉相连、情感共通的纽带。春节期间，多瑙河畔洋溢的浓浓年味儿，让来自五湖四海的华夏儿女共享欢乐，也让当地华侨华人进一步增强了对中华文化的认同感。中国驻奥地利大使馆每年举办春节招待会，邀请旅奥侨胞、中资机构和留学生代表同当地各界人士共庆新春，让在奥同胞感受祖（籍）国的温暖。在奥各地侨团、学联精心准备精彩纷呈的年会，大家载歌载舞，品尝家乡美食。

作为中国和中国传统文化的重要符号，春节蕴含着中华民族和中华文明和平、和睦、和谐的价值追求。在喜悦祥和的气氛中，各国人民一起欢庆春节，推动不同文明和谐共处，促进不同国家人民相知相亲。

（作者为中国驻奥地利大使）

《 人民日报 》（ 2025年01月27日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)