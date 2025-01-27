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中国是世界经济增长的重要动力源（国际论坛）

翁诗杰
2025年01月27日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　逾八成受访者认为马中关系良好，对中国投资持积极态度的受访者比例也从2022年的70%提升至82%。这充分证明了马来西亚社会各界对马中关系深化的高度认可

　　

　　进出口总值达43.85万亿元人民币、国内生产总值达134.9万亿元人民币、新能源汽车年产量首次突破1000万辆……中国经济在过去一年取得发展新成就，展现强大韧性，进一步增强了世界对中国发展前景的信心。中国是世界经济增长的重要动力源，中国经济高质量发展为世界经济复苏注入强劲动力。

　　一段时间以来，中国政府释放诸多积极政策信号，国际社会对此广泛关注。中国将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，继续扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资被列为2025年要抓好的重点任务之一。这些都有助于稳定社会预期、提振市场信心，更好应对中国经济运行中遇到的挑战。

　　科技创新是推动经济增长的强大引擎。当前，人工智能、绿色技术、数字经济等新兴产业推动中国经济高质量发展取得明显成效。《生成式人工智能应用发展报告（2024）》显示，截至2024年6月，中国生成式人工智能产品的用户规模达2.3亿人。中国各行各业正在积极拥抱智能化浪潮，充分展现中国高度重视创新，科技发展呈现良好态势。

　　在高质量共建“一带一路”不断推进的过程中，绿色发展理念得到充分践行。中国已宣布不再新建境外煤电项目，展现中国在应对气候变化、推动全球绿色转型方面的决心。如今，“全球南方”对清洁能源和绿色技术需求迫切。作为负责任大国，中国依托在太阳能、风能、电动汽车等领域的发展优势，为新兴市场国家和发展中国家提供技术支持、促进产能合作。中国的绿色发展理念与行动促进全球可持续发展，为推动构建人类命运共同体作出了贡献。

　　东盟与中国连续多年互为最大贸易伙伴。2024年10月，中国—东盟自贸区3.0版谈判实质性结束，首次达成各自经贸协定中最高水平的数字经济、绿色经济、供应链互联互通章节。中国数字技术、人工智能、新能源等发展迅速，与东南亚国家日益增长的市场需求高度契合，双方合作潜力巨大。

　　在两国领导人的战略引领下，马来西亚和中国互利合作不断加强，民心纽带愈发紧密。马来西亚默迪卡民调中心最新发布的数据显示，逾八成受访者认为马中关系良好，对中国投资持积极态度的受访者比例也从2022年的70%提升至82%。这充分证明了马来西亚社会各界对马中关系深化的高度认可。马中命运共同体建设不断推进，必将给两国创造更多发展机遇。

　　（作者为马来西亚国会下议院前副议长、亚太“一带一路”共策会会长）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月27日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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