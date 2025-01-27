中企承建埃及阿布基尔集装箱码头——

本报记者 沈小晓

埃及阿布基尔集装箱码头俯瞰。

徐 刚摄

1月26日，中国港湾埃及员工手持福字开心合影，喜迎新春。

庄燊鑫摄

蔚蓝的地中海，海天连成一线。埃及第二大城市亚历山大的阿布基尔集装箱码头，远洋巨轮汽笛声阵阵。一辆辆货车排队等待进入装卸区，一台台巨大的龙门吊正在装卸集装箱。

该码头由中国港湾工程有限责任公司承建，是埃及最大的深水港码头。作为埃及重要的港口基础设施，该码头既促进海运和贸易发展，又为当地培养相关人才，架起了中埃民心相通的桥梁，谱写了中埃友谊新的篇章。

“马上就到春节了，我们要站好年前最后一班岗”

阿布基尔集装箱码头项目于2024年10月8日移交，目前处于为期一年的质保维护期。

临近春节，质保维护期负责人肖洋和同事们的每日巡检工作丝毫没有松懈。早上8时，记者见到肖洋时，他已经和当地同事莫兹抵达码头集装箱堆场一区，开始工作。阿布基尔集装箱码头总占地面积达60万平方米，相当于84个标准足球场。每天巡检，肖洋都要行走超过3万步。

肖洋和莫兹首先来到水泵房检查消防系统，查看每个消防闸阀和地下消防栓以及配件连接情况，记下闸阀和消防栓的位置和编号。“这些设施都需要定期检查，确保处于正常工作状态。”肖洋表示，消防系统是保障安全生产和设施完好运行的核心环节，“马上就到春节了，我们要站好年前最后一班岗。”

项目经理冯兆胜介绍，亚历山大市雨季时间长、码头多岩石，给桩基施工带来不少困难。项目团队自主研发了带高精度测量装置的导向架，实现了大型钢管桩精确沉桩，垂直度精度达到1/1000以内。该研究成果获得多项中国专利，为后续码头前沿疏浚、提前开港运营奠定了坚实基础。桩基施工完成后，业主单位向项目团队发来感谢信：“项目团队展现了出色技能和专业素养，我们对此表示感谢。”

项目咨询工程师希林·穆罕默德说，港口是基础性、枢纽性设施，是经济发展的重要支撑。亚历山大市北临地中海，通过苏伊士运河连通红海。阿布基尔集装箱码头的建成极大提升了亚历山大港的运营效能，中国技术、中国智慧让埃及航运能力得到了进一步提升。

“中国师傅不仅教给我技术知识，也培养了我办事认真、刻苦钻研的工作作风”

“在设备使用过程中，如何通过高效的维护机制降低运营成本？”“面对阿布基尔高温高湿的气候特点，智慧楼宇管理系统如何确保设备运行稳定？”……下午2时左右，阿布基尔港行政楼中央控制室里，项目现场工程师阿兹利等10余名埃及工程师、技术人员正聚精会神地参加培训。

为加强对项目的高质量管理，中方项目团队引入智慧楼宇管理系统，通过传感器、自动化控制以及实时监测技术，对港口建筑的排水系统、电力系统等实施24小时智能化监测和控制。授课讲师、中方工程师董张玮介绍，这是该系统在埃及首次应用，为了让当地员工尽快掌握相关技术管理要求，项目部定期举办技术培训，为当地工程师和技术人员提供学习平台。

约1个小时的培训课上，董张玮不仅详细讲解理论知识，还通过实际案例和模拟操作，让埃及学员更加直观地了解智慧楼宇管理系统的运行机制。讲解结束后，大家围着董张玮提问交流。阿兹利兴奋地表示：“课程内容非常实用，操作性很强，对我未来的工作帮助很大。”

作为埃及亚历山大省最大的中资参建项目，阿布基尔集装箱码头项目已累计为当地提供直接就业岗位超2000个，为当地培养了一大批水工工程、技术和管理人才。该项目上的一些埃及工程师被派驻到其他项目工作，一些当地员工陆续走上了管理岗位。“中国有句俗话叫‘严师出高徒’。中国师傅不仅教给我技术知识，也培养了我办事认真、刻苦钻研的工作作风。”阿兹利说。

“越来越多的埃及人开始熟悉春节和相关的文化传统”

阿布基尔集装箱码头的建设，为中埃民众友好交流搭建了新的桥梁。走在亚历山大市街头，不时听到当地民众用中文“你好”“新年好”热情打招呼。

自2021年开工建设以来，项目部鼓励和组织中方员工学习阿拉伯语，积极了解当地文化民俗，并多次前往亚历山大市幼儿园、孤儿院等开展慰问活动。每逢中国传统节日，项目部还会组织中埃双方员工及家属参加文化体验活动。

“我觉得自己已经是半个中国人了。”作为土生土长的本地人，阿兹利在中国港湾工作了7年，在与中国同事的交往中，他渐渐喜欢上了中国传统文化，尤其是对中国书法产生了浓厚兴趣。在他看来，春节是了解更多中国文化的好机会。“这几年的春节，我都会和中国同事一起庆祝。我不仅学习了基础的书法技巧，也学会了一些中文祝福语——过年好、新年大吉、恭喜发财！”

“和中国同事们在一起的日子，我感受到温暖与关爱。”巴塞尔是阿布基尔集装箱码头项目上成长起来的埃及工程师。他告诉记者，2023年底他父亲生病，项目部专门组织同事驱车300多公里去家里看望，让他和家人深受感动。2024年巴塞尔结婚时，专门邀请中国同事参加婚礼。

“春节意味着辞旧迎新、团圆和睦，越来越多的埃及人开始熟悉春节和相关的文化传统，并产生共鸣。”巴塞尔说，“无论是中国人还是埃及人，我们对于和平、和睦、和谐这些美好价值的追求是一致的。”

今年将是阿布基尔集装箱码头项目经理助理罗国伦在埃及度过的第四个春节。“为深化中埃务实合作坚守岗位，再辛苦也值得。”罗国伦表示，每年春节，项目部都会准备许多美食，中埃员工一起写福字、贴春联、挂灯笼、观看春节联欢晚会，很热闹、很温馨。他说：“我们不仅是共同奋斗的同事，也是相互关心的伙伴。”

（本报埃及亚历山大1月26日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月27日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)