新华社苏瓦1月26日电（记者郭鑫惠）斐济邮政与斐济中国文化中心25日联合发行中国农历蛇年生肖邮票，共贺春节。

蛇年生肖邮票一套四枚，由中国设计师钟峰设计，灵感来自陕西博物馆收藏的一件镶嵌有蟠虺纹图案的簋。

在邮票发行仪式上，斐济副总理普拉萨德和中国驻斐济大使周剑共同在首日封上加盖邮戳和签名。

普拉萨德在致辞中说，蛇象征着智慧、韧性和变革，希望这种精神能激励斐中两国关系取得更大进步。

周剑说，这个蛇年将迎来中斐建交50周年，中方愿同斐济人民一道努力，让中斐友好代代相传。

斐济邮政首席执行官艾萨克·莫表示，这是斐中双方连续第10年联合发行生肖邮票，在方寸之间展现两国间的文化交流与文明对话。联合发行邮票是两国友谊的见证。

蛇年邮票发行拉开了2025斐济“欢乐春节”系列活动的序幕。之后的活动包括手绘成扇艺术展、生肖设计展、年味陕西非遗展、中斐陶瓷艺术展、青岛崂山祈福系列非遗文创斐济特别展、潮汕美食展、新春音乐会、欢乐春节进校园等，丰富多彩的活动将使当地民众有机会深度体验中国春节的传统“年味”。

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