新华社伦敦1月26日电 通讯｜春节将至，在伦敦体验中国传统技艺

新华社记者金晶 孔维佳

在伦敦百年历史地标伯灵顿拱廊街一间商铺内，一条长桌上整齐摆放着各种各样的中国传统香炉及其制作工具和器皿，檀香、沉香与花梨的芬芳在房间内弥漫开来。

随着蛇年春节临近，一场中国新年传统技艺体验活动日前在这里举行。活动中，古法技艺研习者邹雪雯和中外嘉宾共同感受“鹅梨帐中香”和“漆扇”等传统技艺的制作过程。

从处理香梨到调配香料、调和蜂蜜、成形干燥等步骤，邹雪雯耐心细致地逐步演示这一相传由南唐后主李煜所创的香道技艺。邹雪雯告诉新华社记者：“我希望将中国的古法技艺带到英国，用西方观众熟悉的方式呈现中国文化的独特性。”

融合了大漆工艺的“漆扇”也引起在场嘉宾的浓厚兴趣，他们纷纷在粉红色漆扇上用笔墨写下新年愿望，并盖上印章。邹雪雯表示，近年来越来越多的西方人开始了解并喜爱中国文化，从最初的好奇到深入学习，有人甚至想长期学习中国传统技艺。“这种文化的传播和认同让我感到非常自豪，也证明文化可以成为跨语言、跨地域的桥梁。”

伯灵顿拱廊街商业总监特鲁普蒂·沙阿对记者说，作为伦敦百年地标，伯灵顿拱廊街非常重视中国春节并尊重中国优秀的历史文化，去年春节期间承办的中国“英歌舞”表演就取得了巨大成功。

“今年，为延续尊重历史文化的传统，我们很高兴向大家展示中国古老的熏香和漆扇工艺。这些拥有悠久历史的中国技艺为伯灵顿拱廊街增添了新春味道，也拉近了两国民众的距离。”沙阿说。

新春传统技艺体验活动既展示了中国传统文化，又吸引了国际品牌参与其中，共同庆祝春节。众多国际知名服装、珠宝、酒类品牌纷纷推出与蛇年相关的设计。英国香水从业者杰克·卡西迪就表示，他们生产的一款香水就是以女娲命名，希望借此传递中国文化的深远意境。

夜幕降临，灯火辉煌的伯灵顿拱廊街洋溢着中国春节的红火气氛，而中国传统手工技艺也正在异国他乡焕发着独特光芒。

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