新华社努瓦克肖特1月26日电 通讯｜让撒哈拉沙漠多一些绿色——援毛里塔尼亚畜牧业技术示范中心专家的新春坚守

新华社记者司源

春节将至，中国援毛里塔尼亚畜牧业技术示范中心主任张洪恩和他的同事们依然在忙碌着，示范中心牛存栏近400头，试验田里的菌草和苜蓿还需要他们管理。

从毛里塔尼亚首都努瓦克肖特出发，记者一行沿着沙漠公路驶向示范中心所在地伊迪尼村。提到伊迪尼，当地人想到的便是中国专家创建的这片绿洲：“幸福草”巨菌草、“牧草之王”紫花苜蓿在这里茁壮生长，试验奶牛“哞哞”声不绝于耳，为茫茫沙漠平添勃勃生机。

一踏入示范中心，沙漠的荒凉便被抛到脑后——喷泉环岛、宽敞平坦的水泥路、错落有致的景观植物、悠然散步的孔雀、自在慢行的陆龟……

毛里塔尼亚80％以上的国土被沙漠覆盖，炎热干旱，土壤贫瘠，风沙肆虐，植物不易生存。2011年，张洪恩第一次来到毛里塔尼亚，那时他就下定决心要在这片“不毛之地”上打造一片新天地。2017年，中国援毛里塔尼亚畜牧业技术示范中心技术合作项目在伊迪尼村正式启动。如今，这里已经成为张洪恩和其他4名农业专家的“第二个家”，毛里塔尼亚也成了他们割舍不下的“第二故乡”。

多年来，中国专家成功引种紫花苜蓿，实现规模化种植，解决了当地饲草料短缺问题。随后，多个牧草品种陆续在撒哈拉沙漠推广。2020至2024年间，团队陆续开发了约300亩荒地用于饲草料引种试验。

张洪恩介绍，2023年10月，他将巨菌草种苗从宁夏的菌草基地带到万里之遥的毛里塔尼亚并开展种植试验，就水肥条件、灌溉方式、种植距离等方面开展多次对比试验，摸索出了适合当地气候的种植方法。

“紫花苜蓿喜凉，巨菌草耐热，这两种作物在毛里塔尼亚的气候条件下刚好形成互补，全年可以为牛羊等牲畜源源不断地供给饲草料。”他说。

张洪恩补充说，菌草的根系密集，3个月即可覆盖地表，深达3米的根系可有效固土，在防沙治沙中大有作为。这个特性在沙漠化侵害日趋严重的毛里塔尼亚有着至关重要的意义。

伊迪尼村牧民阿米尔·阿卜杜说，伊迪尼村周围曾经是一片贫瘠的沙地，养的羊不是饿死，就是瘦骨嶙峋。正是中国专家教会伊迪尼村村民种植巨菌草等作物，让当地牛羊有饲草料可吃。“如今，我养了10只羊，个个膘肥体壮。感谢中国朋友！”阿卜杜话语中难掩激动。

示范中心不仅在毛里塔尼亚培育出了适合当地环境的饲草料作物，在奶牛养殖与育种方面，也与国内牧业公司开展技术合作，选育适应性强、耐粗饲的种牛，并将已取得的技术成果辐射到当地重点牧区，通过定点投放种牛的形式，进行大数据比对试验。“小数目样本价值不大，只有数以万计的样本才有说服力。”张洪恩解释道。

经回访调研，第一批投放的种牛已在各大牧区开展繁育工作，其杂交后代深受当地牧民喜爱。在毛里塔尼亚畜牧业部门的邀请下，示范中心中国专家多次前往毛里塔尼亚各大牧区与种植区指导畜牧养殖与饲草料种植工作。

“我年龄大了，但我心中的梦想才刚刚启航。为国家援外事业贡献绵薄之力，让撒哈拉沙漠多一些绿色，这是我毕生的追求。”张洪恩说。

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