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我在中国过大年 | 春节，我在中国三十余载的文化印记

【哥伦比亚】法比奥·巴雷拉
2025年01月26日16:16 | 来源：人民网-国际频道
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要详述我在中国度过的三十多个春节，是一件颇具挑战的事。

上世纪八十年代中期，我有幸结识了几位在波哥大生活学习的中国译者和画家。这群中国人对西班牙语的出色掌握令我印象深刻。他们对哥伦比亚习俗的好奇心，以及他们分享中国文化的独特方式，让我对那片他们满怀深情与自豪谈论的遥远土地产生了浓厚兴趣。

1989年初，当我获得在中国一家外文出版社担任文字编辑的工作机会时，我内心涌起了一股惊喜与热情交织的情绪，仿佛所有的拼图碎片都拼在了一起：对文字的热爱、对遥远文化的兴趣以及我的冒险精神——于是我毫不犹豫地接受了，确信这个邀请将成为我个人生活和职业生涯的转折点。

我在中国已经生活了36年。在中国广袤的土地上，这只是短暂的一瞬。尽管时间看似充裕，但在这样一个幅员辽阔的国家里，总有许多有待探索之处。中国是一片奇幻的大地，吸引着人们去探寻它的每一个角落。从仿佛能触碰到天际的群山到彻夜不眠的繁华都市，每个地方都有着一段历史、一种传统或一处让你惊叹不已的风景。如今，互联网的普及和直航线路的开辟让出行更加便捷。总有一些东西需要去学习、理解，尤其是去欣赏。

哥伦比亚艺术家法比奥·巴雷拉。受访者供图

哥伦比亚艺术家法比奥·巴雷拉。受访者供图

将如此丰富的文化简化为几个元素是不公平的。中国是传统、习俗、风景和世界观的万花筒。茶道仪式的典雅、古老哲学典籍的智慧，中国文化的多元与深邃令我沉醉。完全融入一种新文化需要全身心的投入，包括身体和心理上的。你必须学会像这里的居民一样思考、感受以及凭直觉行事。我还记得我的地理老师、德国人欧内斯特·古尔，他坚称“空间与地理决定论”能被那些成功融入当地环境的移民所超越，这是一个需要耐心与敏感的适应过程。

时光荏苒，仍有些东西我未能领会。比如，臭豆腐的独特味道始终挑战着我的味蕾。沟通中的某些微妙之处，诸如交谈中的沉默，对我来说依然难以解读。但这也是生活在不同文化中的魅力所在：总有新事物等待我们去学习和接纳。

中国的每个传统节日都令人难以忘怀：色彩缤纷的庆祝活动、承载着故事的传统美食，以及世代人传承的仪式。亲身经历这些时刻，让我领略到中国人对时间的重视。在他们眼中，时间并非只是日复一日的简单延续，而是一个循环，其中每个元素都各安其位，蕴含着独特深远的意义。

春节是我一生中体验过的意义最丰富且最盛大的庆祝活动之一。从祭祀祖先的古老仪式到点亮夜空的烟火表演，春节将往昔与当下紧密相连，让我们意识到传统与进步能够和谐共生。对一个外国人来说，庆祝活动的规模之大、精心的组织安排，以及在每个角落都能感受到的温情令人难忘。但除了这些看得见的细节，最触动我的是这个节日所蕴含的家庭观念。在春节里，我仿佛找到了我们哥伦比亚本土庆祝活动的影子，在那里，团聚、美食和音乐同样被视为连接人心的桥梁。一切都彰显着喜悦、希望与新生。

因为有中国的亲朋好友，我观看过中国的春节晚会。我得承认，一开始，中国人对待这场活动的认真劲儿着实让我吃了一惊——这就像是一场节日中的节日。起初，我觉得自己有点格格不入，因为我不太习惯坐在电视机前看着大家唱歌、跳舞、欢笑，而我自己则一边嗑着瓜子，一边琢磨着对这件事的一些思考。这场堪称“年度大型演出”的活动，反映出人们对文化、音乐、艺术、喜剧的热爱。

“春运”的场面更是超乎想象。人们拖着硕大的行李箱，背着塞得满满当当、装满礼物的袋子，在这场大规模出行的喧嚣与拥挤中前行。就我个人而言，我向来选择不加入这波出行人潮，毕竟地铁高峰期的人群就已经让我吃不消了。但春运的氛围也是这个节日最迷人的部分之一。有些人喜气洋洋，有些人忧心忡忡，有些人则因离开城市而略显伤感，但所有人都怀揣着同一个目标：与挚爱之人相聚，共度佳节。希望与乡愁混合在一起，有时甚至夹杂着一丝迷茫。但始终不变的是，大家都坚信，家庭是一切的核心。

三十多年来，我见证了一个国家以不可阻挡的活力崛起，不断超越预期、持续发展。中国经历了如此深刻的变革，有时会让我感觉仿佛在一生之中体验了几辈子的变化。城市风貌、社会动态和经济格局都发生了翻天覆地的改变。我到过的一些城市，三十年前还只是尘土飞扬的几条街道，如今已成为引领全球创新的大都市，摩天大楼高耸入云，基础设施宛如从未来电影中搬出来的一样。

三十年前，许多人不知道哥伦比亚是什么地方；如今在中国，几乎没人没听说过拉丁美洲的咖啡，有的人甚至像专家一样了解每个国家的咖啡品种。从美食、艺术，到足球和音乐，拉丁美洲文化在中国已不再陌生：大家满怀热情地讨论伊基塔著名的“蝎子摆尾”、马拉多纳的“上帝之手”，弗里达·卡罗和费尔南多·博特罗的艺术风格备受赞赏……

初到中国的那些年，每到冬天，我常常会去友谊宾馆附近齐白石的墓前。我总是和一群艺术家、作家、诗人、翻译家同行，我们在那里探讨艺术与文化。生活在这样一个充满活力的国家，让我以一种超乎想象的方式拓宽了自己的世界观。沉浸于丰富多元的文化中，感受其千年历史以及独特的艺术视角，使我找到了新的表达方式。从菜市场到现代艺术画廊，从乡村风光到大城市璀璨的灯火，中国的每一个角落都是灵感的源泉。

中国不仅教会我如何适应变化，更让我懂得要成为变化的一部分。生活在这个让我不断拓展自身视野的国度，就像一场永不停歇的奇妙冒险。它为我提供了一个成长与体验的平台，其方式之丰富，是我初来乍到时绝未想象到的。

（作者系哥伦比亚艺术家法比奥·巴雷拉，人民网记者周雨编译整理）

(责编：刘洁妍、刘慧)

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