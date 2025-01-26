人民网布鲁塞尔1月26日电 （记者牛瑞飞）25日，中国驻比利时大使馆会同比利时华侨华人社团联盟在比利时布鲁塞尔五十周年纪念公园举办“中国春节游园庙会”。中国驻比利时大使费胜潮、布鲁塞尔首都大区首席大臣维尔沃特、布鲁塞尔市议员威茨曼、埃特贝克副市长雷纳斯和侨界代表出席。

费胜潮在致辞中向当地居民和旅比侨胞致以节日问候和新春祝福，表示过去一年是中比建立全方位友好合作伙伴关系10周年，中比关系保持良好发展势头。新的一年是菲利普国王对中国进行国事访问10周年，中方愿同比方共同努力，推动两国关系持续健康发展。

费胜潮指出，布鲁塞尔同中国多地建有友好省市关系，是中比地方交流合作重要门户。许多华侨华人生活在这里，为当地发展作出了贡献，促进了两国民众人文交流和相互了解。春节不仅热闹了中国，也走向了世界，越来越多比民众与在比侨社共度春节。举办“中国春节游园庙会”活动，就是要让旅比侨胞欢度春节，也为比民众体验中国文化、促进两国人文交流“开窗架桥”。希望比利时民众多利用免签政策去中国走一走、看一看，亲身实地感受浓浓的中国年味。

威茨曼、雷纳斯表示，布鲁塞尔是比利时最早承办春节文化活动的城市之一，中华文化越来越成为当地多元文化的一部分。华侨华人群体为当地经济社会发展、多元文化融合作出了重要贡献。布鲁塞尔市政府愿继续为华人华侨工作生活提供支持，进一步深化比中地方合作、促进民间友好。

活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄

比利时华侨华人社团联盟代表朱海安代表旅比华侨华人表达了回馈当地社会、促进中比两国人文交流和民心相通的美好心愿。他说：“春节是中国人最重要的传统节日，全世界华人都会围绕着辞旧迎新、祈福纳祥、团圆和谐的主题欢庆这一佳节，游园庙会更是丰富多彩的古老春节民俗文化中 深受欢迎的一项活动。本次中国春节游园庙会，朋友们可以品尝地道的中国美食，欣赏传统舞狮、民族舞蹈、太极拳等精彩表演，体验不一样的中华传统文化。尽管今天天气寒冷，却挡不住我们庆祝自己的传统节日的热情。同时，我们也希望比利时友人能更多地了解、近距离感受和领略中国传统文化和民俗。”

活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄

当地华侨华人、留学生和中资企业布置的30个展位全方面立体呈现年画、书法、美食、京剧和传统服饰等中华文化瑰宝。茅山号子等节目表演赢得观众阵阵喝彩。近5000名当地居民、旅比华侨华人等参加活动。

活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄

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