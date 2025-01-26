新华社悉尼1月26日电 塔拉瓦消息：基里巴斯总统马茂日前表示，春节是中华民族的重要传统节日，象征着团圆、和谐与新的希望。在这个充满喜庆和祥和的时刻，他谨代表基里巴斯政府和人民，向全体中国人民致以最热烈的节日问候和最美好的祝愿。

马茂在日前专门录制的视频致辞中表示，回首过去一年，中国共产党二十届三中全会胜利召开，全面深化改革取得巨大进展。高水平对外开放成为中国鲜明特征，为包括基里巴斯在内的各国带来新的发展机遇。2024年，基中两国共同庆祝了复交5周年，两国在教育、医疗、贸易、投资、农渔业、基础设施建设、人文交流等领域取得了令人瞩目的合作成果。这些成果展示了两国人民之间深厚坚实的友谊，突显了中国致力于构建人类命运共同体的坚定决心。

马茂表示，新的一年是中国农历蛇年，象征着智慧与灵动。他期待基中两国的坚实友谊继续巩固，期待中国引领世界向更加包容的现代化迈进、为人类和平与积极变革作出新的贡献。马茂说，基中两国将继续深化互信和友好合作，推动“基里巴斯20年发展规划”同共建“一带一路”倡议充分对接，为两国人民创造更加美好和繁荣的未来。愿蛇年的吉祥之光照亮两国和两国人民的每一天。

马茂最后再次祝愿中国繁荣昌盛、国泰民安，祝愿中国人民阖家幸福、万事如意，祝愿基中友谊蓬勃发展、万古长青。

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