人民网马尼拉1月26日电 （记者樊帆）近日，中国驻菲律宾使馆举办2024年度“使馆之友”系列奖项颁奖仪式。

中国驻菲律宾大使黄溪连为获奖人员和团体代表逐一颁奖，向支持使馆工作的各界朋友致以诚挚谢意。他指出，中菲建交50年以来的风雨历程充分表明，中菲关系最突出的特点是鲜明的人民性。中菲关系的根基由两国人民共同浇筑，中菲关系的故事由两国人民共同书写，中菲关系的未来也必将由两国人民共同创造。

中国驻菲律宾大使黄溪连为“杰出贡献奖”获得者菲律宾前参议员尼基·科塞腾（左一）、菲华商联总会秘书长颜长江（右一）颁奖并合影留念。人民网记者 樊帆摄

黄溪连强调，当前中菲关系正处在一个关键时期。双方应重温建交初心，倾听人民呼声，推进两国关系早日重返正轨。期待各界友人继续担当作为，为中菲关系持续稳定健康发展贡献力量。

中国驻菲律宾大使黄溪连为“突出奉献奖”获得者颁奖并合影留念。人民网记者 樊帆摄

获奖者们表示，十分珍视使馆给予的肯定和荣誉，将继续全力支持使馆工作。与会嘉宾还观看了精彩歌舞表演。

(责编：崔越、刘慧)