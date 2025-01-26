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庆祝中国—越南建交75周年招待会在京举行 

2025年01月26日13:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京1月26日 （曹欣悦、喻亮）1月24日，中国人民对外友好协会和越南驻华使馆在京共同举办招待会，隆重庆祝中越建交75周年。

中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠出席并致辞。中国人民对外友好协会会长杨万明、全国人大常委会副秘书长胡晓犁、外交部副部长孙卫东、中联部部长助理赵世通、军事科学院军队政治工作研究院院长黄文涛、中国人民对外友好协会副会长袁敏道以及中方相关部委、高校、友好人士，越南驻华大使范清平及使馆全体外交官、在华企业和留学生等两国各界代表共约300人出席活动。

李鸿忠表示，建交75年来，中越友谊历久弥坚。中方愿同越方一道，在两党两国最高领导人战略引领下，秉持友好初心、牢记共同使命，携手推进具有战略意义的中越命运共同体建设，更好造福两国人民。

范清平表示，越方愿以建交75周年为契机，积极落实两党两国之间的协议和共识，保持密切高层交往，推动各领域、各层级交流合作走深走实，不断深化全面战略合作伙伴关系，推进具有战略意义的越中命运共同体建设行稳致远，为两国人民带来实实在在的利益，为人类和平进步发展作出积极贡献。

活动现场。人民网 喻亮摄

活动现场。人民网 喻亮摄

(责编：曹欣悦、刘慧)

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