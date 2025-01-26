新华社吉隆坡1月26日电（记者王嘉伟 毛鹏飞）马来西亚总理安瓦尔25日晚表示，希望马来西亚和中国携手共进，拥抱繁荣的伙伴关系和共同的发展目标。

安瓦尔当天用中文向马来西亚及全球华人、中国人民致以问候，“过年好，年年好！”，祝愿大家“心想事成”。

安瓦尔当晚出席2025年“欢乐春节”全球启动仪式暨“欢乐春节 五洲同欢”演出时致辞说，农历新年来临之际，各界人士汇聚于此，不仅是庆祝新春佳节，也是共同见证与祝福马中两国的持久深厚友谊。

安瓦尔说，马中两国在经贸、投资等领域达成合作，在彼此信任相互合作的基础上建立深厚友谊，共同维护和平与发展趋势。此外，两国还通过推动文明对话、加强对文化差异的理解和尊重，增进双方关系。

“欢乐春节”活动由中国文化和旅游部主办，自2001年起已连续举办25年。2025年将迎来申遗成功后的首个春节，“欢乐春节”活动今年将在全球100多个国家和地区举办近500场展演项目，让世界各国人民感受中华优秀传统文化的独特魅力。

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