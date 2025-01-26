打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

马来西亚总理：马中携手迎接共同繁荣的伙伴关系

2025年01月26日13:25 | 来源：新华网
小字号

　　新华社吉隆坡1月26日电（记者王嘉伟　毛鹏飞）马来西亚总理安瓦尔25日晚表示，希望马来西亚和中国携手共进，拥抱繁荣的伙伴关系和共同的发展目标。

　　安瓦尔当天用中文向马来西亚及全球华人、中国人民致以问候，“过年好，年年好！”，祝愿大家“心想事成”。

　　安瓦尔当晚出席2025年“欢乐春节”全球启动仪式暨“欢乐春节　五洲同欢”演出时致辞说，农历新年来临之际，各界人士汇聚于此，不仅是庆祝新春佳节，也是共同见证与祝福马中两国的持久深厚友谊。

　　安瓦尔说，马中两国在经贸、投资等领域达成合作，在彼此信任相互合作的基础上建立深厚友谊，共同维护和平与发展趋势。此外，两国还通过推动文明对话、加强对文化差异的理解和尊重，增进双方关系。

　　“欢乐春节”活动由中国文化和旅游部主办，自2001年起已连续举办25年。2025年将迎来申遗成功后的首个春节，“欢乐春节”活动今年将在全球100多个国家和地区举办近500场展演项目，让世界各国人民感受中华优秀传统文化的独特魅力。

(责编：曹欣悦、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部