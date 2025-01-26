人民网伦敦1月25日电 （徐量）1月24日，中国驻英国大使馆举办“温暖迎春·共庆中国年”新春招待会。中国驻英国大使郑泽光和夫人华梅参赞同旅英华侨华人、中资机构人员代表、留学生代表逾400人欢聚一堂，共庆蛇年新春。

郑泽光在致辞中向广大在英侨胞、中资机构人员、中国留学生以及关心支持中英关系发展的各界朋友致以新春祝福。他指出，过去一年，中国向全世界展示了信心、定力和实干，在实现中国式现代化道路上迈出了坚实的步伐。中国经济回暖向好，国内生产总值首次超过130万亿元，同比增长5%。中国以自身的稳定发展为动荡不安的世界注入稳定性和发展动力。

中国驻英国大使郑泽光发表新春致辞。中国驻英国大使馆供图

郑泽光表示，新的一年，面对变乱交织的国际形势，我们将继续以信心、定力和实干应对外部冲击、化解风险挑战。坚持扩大高水平对外开放，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。坚定推动构建人类命运共同体，不断开创新时代中国特色大国外交新局面，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

郑泽光指出，近来在双方共同努力下，中英关系取得新的进展。 希望英方同中方相向而行，落实好两国领导人重要共识，遵循相互尊重、互不干涉内政、平等互利原则，为构建长期稳定、互惠互利的中英关系作出积极努力。

郑泽光对过去一年广大侨胞、中资机构人员和留学生取得的优异成绩表示祝贺，希望大家继续传承中华文明优良传统，展现中国人的志气骨气底气，接续奋斗、守望相助、开拓前行，努力做中国式现代化的贡献者、两岸统一的促进者、中英合作的推动者、中华文化的传播者，以实际行动为中英人民友好事业添砖加瓦。

嘉宾代表伦敦华埠商会主席邓柱廷、英国中国商会会长方文建以及在英留学生钟韶鸿先后发表了热情洋溢的讲话。他们对祖（籍）国取得的伟大成就倍感振奋，表示将继续为增进中英人民友好交往和互利合作作出新的贡献。

招待会现场热烈喜庆、年味浓郁。驻英使馆为来宾们精心准备了“年夜饭”，并送上贴心的“暖心包”。来宾们纷纷表示，来到使馆欢聚就像回家过年！大家畅叙友谊、互致祝福，共祝祖国繁荣昌盛，中英关系稳定发展。

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