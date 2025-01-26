人民网伊斯兰堡1月26日电 （记者程是颉）1月25日，中国驻巴基斯坦大使馆举办“开门过大年·我们在一起”新春庆祝活动。中国驻巴基斯坦大使姜再冬与巴基斯坦总理特别助理法塔米出席活动并致辞。巴基斯坦各界友人，华侨华人、中资企业及留学生代表等受邀参加活动。

姜再冬发言表示，一年来，中巴务实合作全方位推进。新的一年，两国将继续同加强发展战略对接，深化互利共赢合作，打造中巴经济走廊建设“升级版”。

法塔米表示，两国友谊长期稳定发展，不断取得新的成果，是国与国之间友谊的典范。在中国春节即将到来之际，巴中两国民众共庆佳节，对即将到来的新春致以美好祝愿。

中国驻巴基斯坦大使姜再冬与巴方友人在“文化市集”体验春节特色活动。人民网记者 程是颉摄

活动现场，中巴两国青少年和在巴中资企业等机构带来了精心准备的春节文化演出，使馆工作人员还布置了“文化市集”摊位，展示包饺子等春节特色活动。

巴基斯坦青少年身穿中巴两国特色服饰演出。人民网记者 程是颉摄

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