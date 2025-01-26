人民网斯德哥尔摩1月24日电 （记者殷淼）当地时间1月22日，中国驻芬兰使馆联合北京市文旅局在赫尔辛基萨沃伊剧场举办2025“欢乐春节芬兰行”专场文艺演出，中国驻芬兰大使王同庆，芬兰前总理、前议长万哈宁、农林部长埃萨耶等芬各界友好人士，旅芬华侨华人、在芬中资企业、留芬学生代表，以及各国驻芬使节约700人参加。

中国驻芬兰大使王同庆致辞。中国驻芬兰大使馆供图

王同庆在致辞时表示，今年是中芬建交75周年，中芬各领域合作结出丰硕成果。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。文化交流可以融心、暖心、通心，增进国与国、人与人的相互了解和友谊，希望中国“欢乐春节”活动为冰天雪地、黑夜漫长的冬天增光添彩，祝大家蛇年健康幸福、吉祥如意。

舞蹈《流光溢彩》。中国驻芬兰大使馆供图

音乐演奏《彩云追月》。中国驻芬兰大使馆供图

舞龙舞狮秀为专场文艺演出拉开序幕，混编室内乐《彩云追月》《春之声》、武术《巾帼拳韵》《影随剑舞》、杂技《肩上芭蕾》《忆江南》、舞蹈《舞动新春》《流光溢彩》、歌曲《灯火里的中国》《复兴的力量》等精彩节目和抽奖环节令现场高潮迭起，掌声不断、气氛热烈。来宾对演出高度评价、连连称赞。

中外来宾合影恭贺新春。中国驻芬兰大使馆供图

演出之前，中国驻芬使馆举办了蛇年新春招待会，200余位嘉宾出席活动。

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