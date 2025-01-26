新华社金沙萨1月25日电（记者史彧）刚果（金）外交部25日发布通报，宣布召回该国驻卢旺达外交官，并要求卢旺达在48小时内停止在刚果（金）的外交和领事活动。

同日，刚果（金）新闻和媒体部长兼政府发言人穆亚亚在首都金沙萨召开的记者会上说，在刚果（金）政府要求下，联合国安理会将于26日就该国东部安全形势召开公开会议。

近期，刚果（金）反政府武装“M23运动”在该国东部的北基伍省和南基伍省加大攻势，已占领多个要地。“M23运动”和政府军的武装冲突造成大量平民流离失所。刚果（金）军方24日说，北基伍省省长西里姆瓦米23日在该省前线视察时遭袭中弹，送医后不治身亡。

自2021年底“M23运动”重新活跃以来，刚果（金）与卢旺达之间的关系更加紧张。刚果（金）指责卢旺达支持“M23运动”。卢旺达则指责刚果（金）军方与卢旺达反政府势力“卢旺达解放民主力量”结盟，后者涉嫌参与了1994年卢旺达种族大屠杀。

联合国刚果（金）稳定特派团25日发表声明说，鉴于刚果（金）北基伍省安全局势恶化，决定将联合国系统非必要工作人员暂时从该省首府戈马市转移。

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