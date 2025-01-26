人民网布鲁塞尔1月24日电 （记者牛瑞飞）由浙江省侨办、侨联与比利时浙江籍侨团联盟联合主办的“浙里有爱·侨贺新春”春节慰侨暨新春团拜会，22日在比利时隆重举行。本次活动得到了国侨办、外交部及中国侨联联合赠送的春节大礼包支持，是一场满载乡情的盛会，成为连接祖国与海外侨胞的重要纽带。

比利时浙江籍侨团联盟2025年新春团拜会现场。比利时浙江籍侨团联盟供图

比利时浙江籍侨团联盟2025年新春团拜会现场。比利时浙江籍侨团联盟供图

比利时浙江籍侨团联盟主席傅旭海介绍，今年的春节活动中，共计将发放超过1360份春节礼包，其中既包括浙江省侨办、侨联赠送的“浙里有爱·侨贺新春”春节礼包、联盟内部各侨团自筹的春节礼包，也包括中国驻比利时大使费胜潮当天到安特卫普看望侨胞时专程带来的一批“温暖迎春·共庆中国年”礼包。这些礼包汇聚了各方的关爱，旨在为侨胞们带去新春的喜悦与祝福。

傅旭海表示，比利时浙江籍侨团联盟将继续秉承爱国爱乡的优良传统，弘扬团结协作的精神，竭诚服务侨胞，促进中比友好交流，为推动祖国统一事业和传播中国文化贡献力量。

中国驻比利时使馆公参吴刚在致辞中回顾了过去一年中国经济取得的显著成就，强调中国始终秉持开放理念，坚持走合作共赢的道路。2024年中比、中欧之间的互动交流日益密切和深入，免签政策的实施更是为两国人民之间的友谊与合作搭建了更加便捷的桥梁。

吴刚指出，2024年，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，这一殊荣不仅彰显了中国传统文化的魅力，也推动了中国与世界文化的交流互鉴。今年的春节庆祝活动将再次激发海外侨胞对祖国的深厚情感。他强调，这些新春暖心包不仅仅是物质上的馈赠，更是祖国对海外侨胞深情厚谊的体现。它们将海外侨胞的赤子之心与祖国的关爱之情紧密相连，无论身处何方，大家都是血脉相连的中国人；无论面临何种困难和挑战，只要大家团结一心，就一定能够战胜一切。

比利时浙江籍侨团联盟第一常务主席杨丐镜介绍，“浙里有爱”系列慰侨活动自2020年以来已连续举办五年，成为连接祖国与侨胞的重要纽带，为侨胞们带去了实实在在的关怀与帮助。

(责编：崔越、刘慧)