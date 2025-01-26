人民网开罗1月25日电（记者黄培昭）第56届开罗国际书展25日进入第三天，吸引了大量书迷和游客驻足流连、竞相购买。

今年的开罗国际书展仍在开罗国际展览中心举行，来自80多个国家的1345家出版社和6000多家图书机构参加书展。阿曼是本届书展的主宾国，埃及作家艾哈迈德·穆斯塔格博士被选为本届书展人物，著名女作家法蒂玛·穆阿杜尔被选为儿童书展人物。

一年一度的开罗国际书展由埃及文化部和埃及图书总机构主办，始展于1969年，每年都吸引超过200多万观众，是中东地区规模和影响最大的书展，也是全球最大的国际书展之一。这里约95%的参展图书都是阿拉伯语，因此，开罗国际书展也是全球阿拉伯语图书的重要展销和交易场所。

今年开罗国际书展的口号是：“阅读，从词语开始。”对此，埃及媒体解释说，它传达了一个深刻的信息，总结了阅读的重要性及其在人类生活和社会发展中的关键作用，这个口号结合了知识的精神深度和文化价值，使其成为呼吁科学和学习的永恒象征。

“中国与埃及：古往今来的联系”主题分享会。人民网记者 黄培昭摄

在中国图书进出口（集团）有限公司的推荐和组织下，应开罗国际书展官方邀请，经济学家、中国人民大学重阳金融研究院合作研究部主任刘英，儿童文学作家、重庆市作家协会儿童文学创委会主任李姗姗，文化学者、资深新闻工作者王臻青，国际出版图书策划、版权代理人和少儿图书评论家刘怡，作为中方代表参加第56届开罗国际书展。

中国图书在书展上大受欢迎。人民网记者 黄培昭摄

在由开罗国际书展主办的“中国与埃及：古往今来的联系”主题分享会上，刘英说，埃及是第一个与中国建交的非洲国家和阿拉伯国家，两国合作也是从人的交流开始的。“中埃两国的本质都是包容的，都是在提倡共赢的经济全球化。”

儿童文学作家李姗姗很重视历史文化遗产的书写，近年来创作了以三星堆文化和考古新发现为主题的长篇童话《器成千年》，以及即将出版的长篇小说《青铜神树》。她表示，文化遗产是人类历史与文明的瑰宝，承载着民族的记忆与智慧。中国与埃及在文物互展、联合申遗等方面已经展开深入合作。而书籍作为传承和记录文化成果的载体，以其独特的魅力让全世界的读者紧密相连。儿童文学写古迹、写历史、提倡文物保护，是中国和埃及作为文明古国之间意义重大的默契。而作家的最大幸福就是拥有很多不同国家、不同民族的读者，让自己的书变成沟通心灵的桥梁。

在诺大的展厅，记者注意到，埃及希克迈特文化集团的标志十分醒目，它以卓越的姿态参加本届开罗国际书展的新一届盛会。希克迈特文化集团总裁艾哈迈德·赛义德介绍说，希克迈特一如既往地致力于提供融合深厚文化与全球知识的优质出版物，“作为翻译与出版中文书籍的领军机构，希克迈特文化集团尤其专注于呈现反映中国政治与管理经验的杰作”。

希克迈特文化集团的展台。人民网记者 黄培昭摄

人民网记者在现场看到，希克迈特展出有关中国的图书琳琅满目、多不胜收。这里，《习近平谈治国理政》第一、第二、第三、第四卷应有尽有，并被摆放在重要的显眼位置。希克迈特文化集团是《习近平谈治国理政》系列著作在阿拉伯地区的独家发行方。这些著作已成为全球领导力与管理的参考典范，深刻展现了中国治理与发展的哲学。

观众参观书展展台。人民网记者 黄培昭摄

除了翻译与出版中文书籍，希克迈特文化集团还提供涵盖文学、思想与艺术等多个主题的广泛阿拉伯书籍。其阿拉伯出版物包括涉及当前问题、阿拉伯文化与历史的书籍，体现希克迈特文化集团对增强阿拉伯文化认同的承诺。

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