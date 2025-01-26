人民网堪培拉1月24日电 （记者陈效卫）24日，交响曲《空海》大洋洲首演在新西兰奥克兰市政厅圆满落幕，160余位艺术家共同演绎震撼人心的交响史诗。

中国驻奥克兰总领馆文化参赞周立，奥克兰市市长韦恩·布朗，日本驻新西兰大使大泽诚，日本驻奥克兰总领事松居真司，新西兰国家党国会议员陆楠等政府官员，新中友好协会奥克兰分会会长麦克·道森等各界人士出席此次活动。现场听众近1300人。

奥克兰市政厅《空海》交响曲演出现场。张波若摄

招待会现场，奥克兰市市长韦恩·布朗发言。张波若摄

《空海》由北京天鼓之音文化传媒有限公司2023年携手中国著名作曲家邹野创作，纪念日本平安时代高僧空海诞辰1250周年。空海为中国唐代日本留学僧，师学真言宗七祖惠果门下，是日本真言宗创始人、日本文化奠基人。交响曲以音乐形式讲述了空海的生平事迹，从志求真理、勤勉苦修、赴唐求学、绍承法脉，到归国弘化、四朝国师、护佑国家、造福民众，完整地呈现了空海伟大又传奇的一生。本场演出由英国指挥家德里克·摩根携奥克兰爱乐乐团、中国中央音乐学院合唱团和奥克兰音乐协会联袂演绎。

《空海》曾于2023年由天鼓之音联合中国爱乐乐团在中国兰州，日本京都、东京、英国伦敦等地成功巡演，主办方天鼓之音代表在演出招待会上说：“我们希望通过这样的音乐把大家的心连起来，让人们能在柔软、平和的状态下互相沟通、理解、包容。我们希望交响曲《空海》能走遍全球，让各个文明和语言的人都能听到空海的声音。”

奥克兰市政厅《空海》交响曲演出现场。张波若摄

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