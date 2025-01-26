人民网巴西利亚1月25日电 （记者邵世均）当地时间1月23日，中国驻巴西使馆举办2025年“温暖迎春·共庆中国年”春节招待会。中国驻巴西大使祝青桥夫妇偕使馆主要外交官，同旅巴华侨华人、中资企业、新闻机构、汉语志愿者教师和留学生代表等约300人齐聚一堂，共迎乙巳蛇年。

祝青桥在致辞中向全体旅巴同胞致以新春祝福并表示，2025年，中方将同巴方一道，落实两国元首共识，加快中巴发展战略对接，推动双边合作朝更广范围、更高质量、更优结构的方向拓展升级，更好服务两国现代化进程，为人类和平与进步事业作出新的更大贡献。期待广大旅巴同胞把个人理想和自身发展融入国家发展大局，在中巴合作中发挥纽带作用，继续做深化中巴友谊与合作的建设者。

招待会现场张灯结彩，气氛欢乐祥和。来宾们共同欣赏了由使馆馆员和旅巴侨胞带来的精彩表演，观看2024年中巴关系发展亮点集锦和《欢乐春节》等视频，品尝年味十足的特色美食。大家盛赞祖国经济社会发展取得的非凡成就，祝福中巴关系蒸蒸日上。

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