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2025年“欢乐春节”全球启动仪式在吉隆坡举行

2025年01月26日09:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网吉隆坡1月25日电 （记者章念生、刘慧）1月25日晚，2025年“欢乐春节”全球启动仪式暨“欢乐春节 五洲同欢”演出在马来西亚吉隆坡举行。马来西亚总理安瓦尔，中国文化和旅游部部长孙业礼，马来西亚旅游、艺术和文化部部长张庆信出席活动并致辞，联合国教科文组织助理总干事奥托内视频致辞。马来西亚第一副总理扎希德，马来西亚国会下议院议长佐哈里，中国驻马来西亚大使欧阳玉靖等出席活动。

启动仪式上的灯光秀。人民网记者 章念生摄

启动仪式上的灯光秀。人民网记者 章念生摄

启动仪式前，1200架无人机点亮吉隆坡夜空。启动仪式上，各界嘉宾共同为醒狮点睛，开启2025年“欢乐春节”活动。来自中国、马来西亚、英国、法国、美国、新西兰、埃及、柬埔寨、哈萨克斯坦等国的艺术家联袂表演了《新岁华章》《祝福》等节目，充分展示春节文化元素，营造了团圆幸福、祥和美好、五洲同欢的热烈氛围。

启动仪式上的灯光秀和无人机表演。人民网记者 章念生摄

启动仪式上的灯光秀和无人机表演。人民网记者 章念生摄

“欢乐春节”活动由中国文化和旅游部主办，自2001年起已连续举办25年。2025年“欢乐春节”活动将在全球100多个国家和地区举办近500场形式多样、内容丰富的展演项目，包括新春音乐会、广场庆典、春节庙会、全球彩灯点亮、行走的年夜饭等活动，让世界各国人民感受中华优秀传统文化的独特魅力，共庆共享中国春节的幸福时光。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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