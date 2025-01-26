人民网阿尔及尔1月24日电 （记者郝瑞敏）1月23日，中国驻阿尔及利亚大使馆举办2025年春节暨董广利大使夫妇到任招待会。阿民族院议长代表、外委会主席，人民军总参谋长代表、国防部对外关系与合作局局长，海关总局局长，以及政府、议会、政党、媒体、智库等各界人士，各国使节，中资机构和华侨华人代表等约650人出席。

中国驻阿尔及利亚大使董广利向来宾致以诚挚的新春祝福，介绍中国春节文化习俗并表示，前不久，联合国教科文组织将春节列入人类非物质文化遗产代表作名录，一同入选的还有阿尔及利亚两种传统服饰，借此机会与阿尔及利亚朋友们同贺。

董广利指出，履新以来，已深切感受到阿方对中阿关系的高度重视和中阿关系的深厚根基，对顺利完成赓续中阿友谊、深化中阿合作这一使命充满信心。信心源于两国高层的战略引领，源于深厚的历史友谊，源于丰硕的务实合作成果。中阿是真诚朋友、天然伙伴，愿同阿方继续以落细落实习近平主席同特本总统重要共识为主线，巩固中阿政治互信，深化各领域合作，增加人民间友好，助力中阿全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

招待会现场张灯结彩，中国春节习俗及成功申遗宣传片滚动播放，处处洋溢着喜庆祥和的节日气氛。来宾们欢迎董广利大使履新，互致新春问候，畅叙中阿友谊。现场设立的中国书法、茶艺和拉面展台深深吸引着嘉宾们驻足体验。

中国驻阿尔及利亚大使董广利（左一）致辞。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

招待会现场。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

嘉宾们品尝中国美食拉面。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

嘉宾们在活动现场体验中国书法。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

嘉宾们品尝中国茶。中国驻阿尔及利亚大使馆供图

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