人民网布鲁塞尔1月25日电 （记者牛瑞飞）24日，由中国驻比利时大使馆支持，布鲁塞尔中国文化中心和江苏省文化和旅游厅主办的“欢乐春节·水韵江苏”文化旅游推广活动在布鲁塞尔中国文化中心举行。中国驻比利时大使费胜潮、中国驻比利时大使馆公使衔参赞吴刚、江苏省文化和旅游厅二级巡视员陈劲松、比中经贸委员会主席贝尔纳·德威特（Bernard Dewit）、比利时当地各界友好人士等约150人参加活动。

即将到来的蛇年春节，是“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后迎来的首个春节。本次活动围绕“欢乐春节”和“水韵江苏”两大主题，结合民俗文化展，桃花坞木版年画、金陵剪纸等国家级非遗项目的体验活动，呈现真实的江苏生活场景；同时苏州交响乐团和苏州昆剧院联合演出的室内乐戏剧——昆曲《牡丹亭》将中国传统戏剧与西洋室内乐相结合，向比利时和周边欧洲地区推介江苏的艺术、人文、风光和生活。

24日，布鲁塞尔中国文化中心内热闹非凡，充满着中国春节的欢乐气氛。“欢乐春节·水韵江苏”民俗文化展通过图文及实物展示了江苏地区的春节民俗和文化旅游的特色内容。百余名当地公众众参加了民俗文化体验活动，金陵剪纸和桃花坞木版年画、书法送“福”、江苏美食等令在场观众十分惊叹。

吴刚在活动致辞中表示，春节作为中华民族最重要的传统节日之一，寄托着中国人的人伦情感和家国情怀，体现了人与自然和谐共生、人与人和睦相处的价值理念。“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，将积极促进文化间对话和相互尊重，为世界文化多样性贡献更多中国色彩。

活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄

活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄

在“水韵江苏”文化旅游推介中，江苏文旅部门通过多个短片向当地公众生动地介绍了春节的由来、习俗以及江苏的“水韵之美”，推出了“江苏入境十佳旅游线路”,并发布了《江苏省提升入境旅游便捷性体验感政策措施》。

江苏省文化和旅游厅二级巡视员陈劲松表示，“水+文化”成为江苏文化旅游最鲜明的特质，欢迎比利时和周边欧洲地区的各界朋友来到江苏，亲身体验水韵江苏。

由苏州交响乐团打造，苏州昆剧院共同演出的室内乐戏剧演出――昆曲《牡丹亭》将当天的活动推向了高潮。被联合国教科文组织列入首批世界“人类口述和非物质遗产代表作”的昆曲是中国的“百戏之祖”。本场演出将西方室内乐与昆曲融合，赋予了《牡丹亭》这一中国传统经典作品全新的表现力，更容易为海外观众所接受，可谓“好听又好看”。中国驻比利时大使费胜潮专程到场观看演出。

此外，1月23日，“水韵江苏·文旅快闪”活动也在布鲁塞尔进行；1月25日，“中国春节游园庙会”在布鲁塞尔五十年宫公园举办，活动演出和体验互动环节将精彩的江苏非遗呈现给当地民众。

(责编：崔越、刘慧)