人民网墨西哥城1月24日电 （记者谢佳宁）日前，第十一届“我想象中的中国”儿童绘画比赛作品展在墨西哥国家艺术中心揭幕。百余幅色调明亮、风格多样的入围作品向观众讲述当地儿童对中国的无限想象和解读，一同展出的还有中国儿童跨越大洋的橄榄枝，他们用画笔回应道“Hola México（你好墨西哥）”。中墨儿童画下对彼此的烂漫想象，画出双向奔赴的心愿梦想，正是画中有“话”，共话“未来”。

儿童的眼是“未来”的眼

对9岁的获奖者索非亚·洛佩斯·马里斯卡尔来说，“中国古老又现代”，金黄赤红的古代与蔚蓝碧绿的现代交相辉映，好似一道彩虹，飞龙穿梭其间；“龙从寺庙飞到城市里”，索菲亚这样解读自己的作品。

10岁的安帕罗·克鲁兹和艾芙琳·德尔塔·弗朗西斯科不约而同地把中国搬上太空，摩天大楼融合了一飞冲天的“火箭”，画着太极图的“宇宙飞船”在楼顶“停泊”；他们将画作命名为《当今的中国》《现代化的中国城市》。

10岁的奈玛·卡斯塔尼翁·埃斯皮诺萨则把自己画进了“想象中的中国”：头顶东方明珠电视塔和环球金融大厦，五星红旗插在棕褐色的卷发上，红扑扑的脸蛋洋溢着灿烂笑容。

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

用“未来”眼看中国

孩子们从墨西哥看中国，长安街头国泰民安，黄浦江畔高楼林立，维多利亚港舳舻相接，绿水青山生机勃勃；世界从中国看“未来”，看到公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的现代化愿景。

在世界经济增长乏力的今天，中国经济总量规模稳居全球第二，货物贸易、外汇储备、制造业规模居全球第一，新质生产力加快形成，新产业新业态新模式竞相涌现。勇立发展的时代潮头，中国以中国式现代化为世界提供新机遇，钱凯港成为亚拉陆海新通道最新地标，155个国家加入共建“一带一路”合作大家庭。

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

“话”出世界的共同“未来”

本次画展之“美”，美在美人之美、美美与共：蜿蜒的长城画出华夏文明的雄浑壮丽，神秘的金字塔画出玛雅文明的雄伟壮观；功夫少年身后的朝霞涂出鲜艳的中国红，弗里达·卡罗头顶的鲜花绘出绚丽的墨西哥彩；活灵活现的舞龙舞狮，是阖家团聚的中国春节，色彩斑斓的“卡拉维拉”，是用亲情超越生死的墨西哥亡灵节。

中墨两国儿童的画作，“话”出对彼此文化的好奇、探索与了解，种下国与国、民与民之间的情感认同，两个文明的下一代通过画笔相交相知，人类命运共同体的文化根基在交流互鉴中茁壮成长。

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

(责编：崔越、刘慧)