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驻吉布提保障基地举办春节文化交流活动

共话交流合作 同庆新春佳节

2025年01月26日09:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜1月25日电 （张志文、王宗洋、米鹏）在中国春节到来之际，1月23日晚，中国人民解放军驻吉布提保障基地举办以“共话交流合作 同庆新春佳节”为主题的春节文化交流活动。来自吉布提军政部门、驻吉外军、中国驻吉布提使馆及中资企业等机构的100余位嘉宾应邀参加。

此次活动主要围绕庆祝中吉建交46周年和中国农历新年展开，旨在共贺蛇年新春、共叙传统友谊，传递“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的精神，进一步深化与吉军政部门友好关系，增进与驻吉各国军队互信了解。

活动通过展板视频、互动鉴赏等形式，介绍中吉建交46年来各领域合作交流成就，传播中国优秀传统文化，展现中国作为世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者的贡献。

中国驻吉布提大使胡斌在致辞中谈到，中吉两国肝胆相照、患难与共，经济合作互利互惠，在新起点上，中方愿同吉方继续推进各领域合作，共同推动中吉全面战略伙伴关系行稳致远。

活动间隙，轮番上演的舞狮、太极、川剧变脸等中国传统文化节目精彩纷呈，乐队演唱、器乐表演等基地特色文化节目引人入胜，特别是由吉布提当地青年学生和基地官兵共同表演的合唱《友谊地久天长》及功夫《武韵中华》赢得掌声不断、赞誉连连。活动贯穿中国情、中国美、中国味，现场还设置中医、书法、剪纸、投壶、茶艺、美食等互动鉴赏环节，进一步促进了文化交流，增强了各方对中国文化、中国理念、中国责任的理解认同。

“吉布提和中国是非常好的朋友，今天参加这个活动非常的开心，让我想起了我在中国学习的时候，想起了我的中国朋友，我非常喜欢的文化，新年快乐！”吉布提海军官兵穆萨激动地说道。

驻吉布提保障基地领导表示，基地将积极落实中非合作论坛北京峰会成果和中吉两国元首共识，努力践行新时代全天候中非命运共同体理念，加强与吉方和驻吉外军联系，以更加开放的姿态，推动各项务实合作，不断增进理解，持续深化友谊，为地区持久和平与共同繁荣作出积极贡献。

舞狮表演《金狮送福》。主办方供图

舞狮表演《金狮送福》。主办方供图

中吉两国嘉宾合唱《友谊地久天长》。主办方供图

中吉两国嘉宾合唱《友谊地久天长》。主办方供图

(责编：崔越、张悦)

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