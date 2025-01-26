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中国驻马来西亚大使馆举行乙巳年新春招待会

2025年01月26日09:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网吉隆坡1月25日电 （记者章念生、刘慧）1月24日，中国驻马来西亚大使馆举行乙巳年新春招待会。中国驻马来西亚大使欧阳玉靖、马来西亚国会下议院议长佐哈里等马来西亚政府官员、政党领袖、各界友人、驻马使节、华侨华人、在马中资企业和中国留学生代表等千余人欢聚一堂，共迎新春。

欧阳玉靖在致辞中向来宾们致以新春祝福并表示，2024年中国步履不停，中共二十届三中全会胜利召开，提出300多项重要改革举措，吹响了以进一步全面深化改革推进中国式现代化的号角。中国继续蓬勃发展，出台一系列政策“组合拳”，推动经济回暖向好，国内生产总值增长5%。中国高科技加速突破，集成电路、人工智能、量子通信等领域取得新成果，新质生产力迸发强大活力。

欧阳玉靖表示，2024年是中马建交50周年暨“中马友好年”，也是两国关系史上具有里程碑意义的一年。三次领导人互访贯穿全年，引领中马命运共同体建设迈上新台阶。中马双边贸易额达2120.4亿美元，同比增长11.4%，创历史新高，中国连续16年成为马最大贸易伙伴。两国人文交流日益深化，中国公民来马380万人次，是2023年的两倍多，民调显示77%马受访者对华抱有好感。

欧阳玉靖指出，马来西亚有句谚语，“遇山一起爬，遇沟一起跨”。中马正是这样的好邻居、好朋友、好伙伴。新的一年，期待中马继续深化各领域务实合作，在构建命运共同体的道路上行稳致远。祝愿马来西亚作为东盟轮值主席国，以“包容和永续”引领区域合作，续写本地区和平稳定、发展繁荣新篇章。

佐哈里表示，建交以来，马中关系持续深入发展，从强劲的经济合作到活跃的人文交流及其他各个领域，两国关系一直是东盟—中国关系中的典范。今年马担任东盟轮值主席国，在致力于深化马中关系的同时，两国也将不断推动“一带一路”等合作，促进本地区基础设施建设和经济发展，确保东盟继续成为地区稳定、繁荣和合作的灯塔，造福我们的人民。佐哈里祝愿蛇年为所有人带来智慧、和谐和成功，祝福马中友谊万古长青，并用中文送上“恭喜发财”。

春节招待会上的表演。 人民网记者章念生摄

春节招待会上的表演。 人民网记者 章念生摄

招待会上表演了武术、民乐演奏、旗袍秀等节目，并特邀著名歌唱家蔡国庆演唱代表作，为大家献上祝福。现场张灯结彩，气氛热烈，嘉宾们欢庆佳节，共同祝愿中马两国繁荣昌盛、国泰民安，中马关系不断发展、再攀新高。

春节招待会上的武术表演。人民网记者 刘慧摄

春节招待会上的武术表演。人民网记者 刘慧摄

当天，中国驻马来西亚大使馆还举办了“温暖迎春 共庆中国年”慰问活动。欧阳玉靖向出席代表发放了“春节暖心包”。

(责编：刘洁妍、张悦)

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