人民网开罗1月25日电 （记者沈小晓）近日，来自清华大学探微书院的 “桑华筑梦” 支队圆满完成了对坦桑尼亚多所学校的支教活动，涵盖Temeke Secondary School、Feza Girl’s School、Mikunguni School 和 Tambaza High School 等学校。自2025年1月14日至1月22日，支队在为期一周的支教活动中共开设了60节课程。

“桑华筑梦” 支队由清华大学探微书院组织，团队成员包括两名指导教师、一名带队辅导员和十一名本科生。此次支教课程内容涵盖了基础化学知识、基础生物知识、公共卫生、中国传统文化与手工艺及环境保护等多个领域，以实践活动为核心，深入浅出地传授理论知识，同时紧密联系日常生活，使学生深刻体会到知识的实际应用价值，助力中非文化教育交流。

“桑华筑梦”支队以跨学科的创新教学模式，激发了学生对科学与文化的兴趣，同时彰显了中国青年学子的责任与担当，为中坦友谊谱写了新的篇章。

支教课堂上的水果电池实验演示环节。图片由清华大学探微书院“桑华筑梦”支队提供

支教课堂上的Chem-E-Car小车展示。图片由清华大学探微书院“桑华筑梦”支队提供

公共卫生课程。图片由清华大学探微书院“桑华筑梦”支队提供

支队在中国驻桑给巴尔总领事馆进行交流。图片由清华大学探微书院“桑华筑梦”支队提供

(责编：崔越、张悦)