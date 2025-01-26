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中国驻约翰内斯堡总领馆举办2025年新春招待会

2025年01月26日09:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡1月25日电 （记者杨讴、戴楷然）1月24日，中国驻约翰内斯堡总领馆举办2025年“温暖迎春·共庆中国年”招待会。中国驻约翰内斯堡总领事潘庆江、南非豪登省议长、自由州省省长代表、副省长马沙奇出席并致辞，领区各界代表约300人参加招待会。

潘庆江向大家致以新春祝福，介绍春节文化及其重大意义，回顾2024年中国式现代化和中国外交以及中南关系发展和地方合作成就，表示在新的一年里将继续加强与领区各界接触，更好为企业和侨胞提供服务，共同推动中南关系和地方合作取得更多实实在在成果。

与会嘉宾体验拓印。人民网记者 戴楷然摄

与会嘉宾体验拓印。人民网记者 戴楷然摄

招待会现场设立中国书法、茶艺、民族服饰、非遗作品等文化展台以及水饺、点心、冰糖葫芦等中式美食品鉴，中南双方共同奉上武术、歌舞等文艺演出。与会嘉宾体验中华文化，品尝特色美食，现场气氛喜庆热烈。

与会嘉宾体验中国书法。人民网记者 戴楷然摄

与会嘉宾体验中国书法。人民网记者 戴楷然摄

与会嘉宾在工作人员指导下体验漆扇制作。人民网记者 戴楷然摄

与会嘉宾在工作人员指导下体验漆扇制作。人民网记者 戴楷然摄

与会嘉宾体验中国传统民族头饰。人民网记者 戴楷然摄

与会嘉宾体验中国传统民族头饰。人民网记者 戴楷然摄

中南儿童在招待会现场共同演唱歌曲。人民网记者 戴楷然摄

中南儿童在招待会现场共同演唱歌曲。人民网记者 戴楷然摄

(责编：刘洁妍、张悦)

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