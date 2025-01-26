打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻法国使馆举办2025年新春招待会

2025年01月26日09:10 |
小字号

人民网巴黎1月24日电（记者于超凡）当地时间1月23日，中国驻法国大使邓励和夫人张华在使馆举办2025年新春招待会。法国宪法委员会主席法比尤斯、前总理拉法兰、参议院外事委员会主席佩兰等当地政要和各界友人，旅法华侨华人、中资机构、留学生代表等400余人欢聚一堂，共庆蛇年新春。

邓励向各位来宾致以新春祝福并表示，过去一年，中法两国共庆建交60周年和中法文化旅游年。习近平主席成功对法国进行国事访问，两国元首就重大问题深入沟通，达成重要共识。两国文化交流和民间交往取得丰硕成果，实现“双向奔赴”。展望未来，世界形势复杂多变，风险挑战层出不穷，中法应秉持建交初心，支持对话交流、开放合作和多边主义，携手多做有利于两国和世界的大事、实事、好事，为世界和平发展注入更多正能量。

邓励指出，旅法侨界和中资企业扎根法国、融入法国，为推动两国经贸、文化、教育、科技等领域互利合作作出积极贡献，勉励大家继续为中法友好添砖加瓦。招待会气氛友好热烈，年味浓浓。来宾们共同欣赏精彩纷呈的文艺演出，互致乙巳蛇年新春祝福，共祝中法关系行稳致远。

招待会现场气氛热烈，参会嘉宾共庆中国新春佳节，法比尤斯、拉法兰等法国友人向中方致以节日祝贺。

(责编：刘洁妍、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部