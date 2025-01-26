人民网巴黎1月24日电（记者于超凡）当地时间1月23日，中国驻法国大使邓励和夫人张华在使馆举办2025年新春招待会。法国宪法委员会主席法比尤斯、前总理拉法兰、参议院外事委员会主席佩兰等当地政要和各界友人，旅法华侨华人、中资机构、留学生代表等400余人欢聚一堂，共庆蛇年新春。

邓励向各位来宾致以新春祝福并表示，过去一年，中法两国共庆建交60周年和中法文化旅游年。习近平主席成功对法国进行国事访问，两国元首就重大问题深入沟通，达成重要共识。两国文化交流和民间交往取得丰硕成果，实现“双向奔赴”。展望未来，世界形势复杂多变，风险挑战层出不穷，中法应秉持建交初心，支持对话交流、开放合作和多边主义，携手多做有利于两国和世界的大事、实事、好事，为世界和平发展注入更多正能量。

邓励指出，旅法侨界和中资企业扎根法国、融入法国，为推动两国经贸、文化、教育、科技等领域互利合作作出积极贡献，勉励大家继续为中法友好添砖加瓦。招待会气氛友好热烈，年味浓浓。来宾们共同欣赏精彩纷呈的文艺演出，互致乙巳蛇年新春祝福，共祝中法关系行稳致远。

招待会现场气氛热烈，参会嘉宾共庆中国新春佳节，法比尤斯、拉法兰等法国友人向中方致以节日祝贺。

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