人民网开罗1月25日电 （记者沈小晓）为庆祝“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，首次由埃及多家商会联合举办的新春联欢会1月22日晚在开罗瑞吉酒店举行，吸引了近500名旅埃华侨华人和埃及各界友好人士参加。

晚会现场不仅设置了非遗美食及传统民俗体验区，中埃两国艺术家还将传统中国春节文化与埃及本地文化融合，演绎了一台大气磅礴的民间春晚，让中埃两国嘉宾都感受到了浓郁的“年味”，开创了中埃文化交流的新平台。中国驻埃及使馆发放的温暖包礼品也让远在异乡的华侨华人倍感祖国的温暖。

中国驻埃及大使馆参赞赵岩、阿拉伯国家联盟前秘书长阿鲁姆·穆萨、埃及中国友好协会副会长阿里·希夫尼、埃及前外交部长穆罕默德·奥拉比、埃及前工业部长萨米尔·赛义德、埃及前石油部长阿卜杜拉·格拉比等多位中埃嘉宾出席晚会。

埃及中华总会会长王培中代表联欢会组委会致辞，回顾了春节申遗成功的历史意义，强调春节不仅是团圆与和谐的象征，更是全球华人文化认同的重要纽带。他感谢祖国对海外华侨华人的关心和支持，表示此次联欢会是旅埃华侨华人文化生活中的一件标志性事件。

赵岩代表中国驻埃及大使馆发表致辞，向全体华侨华人送上新春祝福，并对埃及各界友好人士长期以来的支持表示感谢。他强调，春节申遗成功标志着中华文化的世界性影响力不断扩大，旅埃华侨作为中华文化的重要传播者，为中埃友谊和全面战略伙伴关系的发展作出了重要贡献。

阿鲁姆·穆萨在发言中高度评价中埃全面战略伙伴关系，称其为国际合作的典范，并期待进一步深化中埃合作。他还向中国人民致以农历蛇年的诚挚祝福。

晚会期间，赵岩参赞、赵培健主任代表使馆为侨胞们送上“新春暖心包”，包含新春家书、剪纸年画、熊猫玩偶等礼品，传递了祖国对旅埃侨胞的关心和祝福。埃及宁波华商会会长胡汉浩表示，收到来自祖国的礼物，感受到了祖国大家庭的温暖。

赵岩参赞、赵培健主任代表使馆为侨胞们送上“新春暖心包”。2025旅埃华侨华人春节联欢晚会组委会供图

联欢会在旅埃华侨子女的舞蹈《大地飞歌》中拉开序幕，表达了对祖国的热爱与美好祝愿。埃及德仁中文学校、埃及三所孔子学院以及埃及中国大学、巴德尔大学的师生与中埃艺术家一起献上了丰富多彩的节目，包括川剧变脸、中埃歌曲联唱、埃及艺术家和学生表演中国古典舞《青城山下》、中国舞蹈家演绎埃及民间舞蹈等。晚会还设置了抽奖环节，整场晚会欢声笑语不断，加深了中埃两国人民的情谊，成为两国文化交流的新桥梁。

埃及德仁中文学校学生表演变脸。2025旅埃华侨华人春节联欢晚会组委会供图

中埃艺术家同台演奏《青城山下》。2025旅埃华侨华人春节联欢晚会组委会供图

这次晚会特别设置的美食及传统民俗体验区展示了拉面、饺子、汤圆等春节美食的制作，剪窗花、茶艺和冰糖葫芦等传统民俗展示不仅唤起了旅埃华侨华人的思乡情，也让埃及友人感受到了中华文化的独特魅力，让两国嘉宾体验了中国春节“赶庙会”的浓郁节日气氛。

埃及中华总会会长王培中为阿盟前秘书长阿鲁姆·穆萨等埃及嘉宾介绍中国春节民俗包汤圆。2025旅埃华侨华人春节联欢晚会组委会供图

埃中企业家协会副会长王革为阿盟前秘书长阿鲁姆·穆萨等埃及嘉宾介绍中国春节民俗剪窗花。2025旅埃华侨华人春节联欢晚会组委会供图

埃及中国商会秘书闪云涛感慨地说：“春节申遗成功让我们倍感自豪，而今晚的联欢会更让我们感受到家乡的温暖。”

埃及中国企业家协会副主席王革表示，感谢中国驻埃及大使馆的关怀与支持，联欢会的成功举办进一步增进了中埃两国人民的友谊。

埃及川渝商会暨同乡会会长高杰表示，在中国驻埃及使馆领导的关怀下，旅埃各商协会定将不负重托，凝心聚力、团结一致，切实发挥桥梁纽带作用，进一步弘扬中华文化，维护侨胞权益，树立良好形象，深化中埃友好合作，让中埃友谊之树更加枝繁叶茂。

埃及德仁中文学校校长吴先青表示，本次活动不仅展现了旅埃华侨华人的凝聚力和中华文化的独特魅力，也让德仁中文学校的师生有机会通过表演为传播中华文化贡献力量。

此外，1月21日，“2025埃及川渝商会暨同乡会迎新春晚会”在埃及开罗成功举办。

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