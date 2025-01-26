人民网巴黎1月24日电（记者于超凡）当地时间1月23日，中国驻法国使馆举办2025年新春招待会。中国驻法兰西共和国兼驻摩纳哥公国特命全权大使邓励在接受记者采访时表示，中法两国都是联合国安理会常任理事国，也都是世界上具有独立自主精神的大国，中法关系超越了双边关系的范畴。展望2025年，中法关系应当如同心圆一般加强多层次合作。

第一个同心圆是中法双边关系，要有“长风破浪济沧海”的信心。两国要继续保持各层次往来和战略沟通，促进经贸、核能、航空航天等传统领域的合作，同时要积极开拓新的合作领域，发展好人文交流，相信中法全面战略伙伴关系更将迈上新台阶。

第二个同心圆是中欧关系，要有“不畏浮云遮望眼”的远见。法国是欧洲的重要大国，对中欧关系的未来具有关键作用。2025年是中国同欧盟建交50周年，中欧之间应该立足于伙伴认知，坚持开放合作。在此基础上加强协作，为世界注入更多的稳定性和确定性。

第三个同心圆是中法在国际层面的合作，要有“乱云飞渡仍从容”的定力。当前，我们正面对着充满不确定性的世界。中法作为全球性大国，需要共同坚持对话，反对对抗；坚持开放合作，反对封闭倒退；坚持多边主义，反对单边主义。双方应携手推进全球治理，应对气候变化和生物多样性保护等全人类共同的挑战。

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