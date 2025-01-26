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2025中国冰雪旅游海外推广季活动在匈牙利布达佩斯收官

2025年01月26日08:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙1月24日电 （记者禹丽敏）布达佩斯消息：1月23日，由中国文化和旅游部主办，中国驻布达佩斯旅游办事处承办的“你好！中国”2025中国冰雪旅游海外推广季活动在匈牙利布达佩斯收官。来自中国国航、南航、东航等中国各大航空公司代表以及匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚等国的13家从事赴华业务的中东欧旅行商、新闻媒体记者及旅游行业资深人士约50人出席活动。

中国驻布达佩斯旅游办事处主任李绘新表示，近年来中国冰雪旅游产业迅猛发展，北京冬奥会的成功举办更是让中国的冰雪文化与旅游资源在全球备受瞩目。本次活动旨在通过多元的宣传和推介，向欧洲游客全方位展示中国独具特色的冰雪旅游产品，推动中欧文化与旅游的深度交流。

匈牙利嘉宾Janka在分享她的中国旅游故事。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

匈牙利嘉宾Janka在分享她的中国旅游故事。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

活动中还播放了英文视频，分别呈现新疆、黑龙江、吉林、内蒙古、河北独特的冰雪旅游资源。新疆的高端滑雪胜地，凭借其优越的雪质和丰富的地形，吸引着众多滑雪爱好者；黑龙江的冰雪大世界，以其美轮美奂的冰雕和精彩绝伦的表演，令人流连忘返；吉林的温泉滑雪场，让游客在享受滑雪刺激的同时，还能体验温泉的舒适与惬意；内蒙古的阿尔山，宛如童话世界，宁静而梦幻；河北的冬季冰雪文化活动，丰富多彩，充满民俗风情。这些都给现场嘉宾留下了深刻印象，生动地展现出中国冬季旅游的独特魅力。此外，来自匈牙利的嘉宾Janka和Balázs分享了他们在中国的旅游见闻。

幸运观众领取奖品。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

幸运观众领取奖品。中国驻布达佩斯旅游办事处供图

此外，本次活动还精心策划了中国冰雪旅游图片展览、趣味游戏以及现场和线上抽奖等环节。恰逢中国春节申遗成功，活动现场特意为嘉宾准备了丰盛的自助晚宴，来自匈牙利的大厨还为来宾制作了鲜美的中国饺子，大家一同欢庆中国春节的到来，沉浸在浓浓的节日氛围中。

(责编：刘洁妍、张悦)

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