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“欢乐春节”联欢会在约旦安曼举办

2025年01月26日08:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜1月24日电 （记者张志文）1月23日，由安曼中国文化中心与TAG孔子学院联合主办的“欢乐春节”联欢会在约旦安曼举办。中国驻约旦大使馆文化参赞兼安曼中国文化中心主任史未，TAG环球集团总裁塔拉勒·阿布·格扎拉，TAG孔子学院约方院长马蒙、中方院长杨松芳等出席活动，各界友人、师生、家长等欢聚一堂共庆春节。

史未首先向各位来宾致以新春祝福，并表示，春节已被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，正发展成为世界性的重要节日。“欢乐春节”品牌活动也在全球范围内连续举办了十余年，世界各地的人们通过各种形式参与庆祝，体验春节所蕴含的团圆、共享与祈福的美好意境。随着中约两国各领域合作的不断深化，中约文化交流日益紧密，中文学习不仅成为连接约旦青年与中国的纽带，更为约旦青年打开了通往人生理想的大门。

塔拉勒在致辞中深情回顾了他本人和TAG环球集团与中国的长期友好合作关系，并以与沈阳师范大学合作共建TAG孔子学院为自豪。他赞赏中国作为世界大国在国际舞台上的影响力和在国际事务中发挥的积极作用。最后他把美好的节日祝福送给大家。

TAG孔院的孩子们以一首充满节奏感的打击乐合奏《隆咚锵》拉开了“欢乐春节”联欢会的序幕，瞬间点燃了全场的气氛。节目包括中国舞蹈《来吧，来吧》、歌曲《朋友》、张华轩小朋友的舞狮表演《醒狮少年》、法嘉同学的诗朗诵《新年，你好》、希蕊和安然的吉他弹唱《醒不来的梦》、阿拉伯歌曲和舞蹈、有奖游戏等。活动内容丰富多彩，现场温馨热闹，洋溢着浓郁的节日气氛。

安曼中国文化中心主任助理阿德也做了简短的中国文化讲座，介绍了中国文化和如何学好中文，让现场学习中文的学生受益良多。

1月23日，“欢乐春节”联欢会在约旦安曼举办。人民网 纳达尔·达乌德摄

1月23日，“欢乐春节”联欢会在约旦安曼举办。人民网 纳达尔·达乌德摄

1月23日，“欢乐春节”联欢会在约旦安曼举办。人民网 纳达尔·达乌德摄

1月23日，“欢乐春节”联欢会在约旦安曼举办。人民网 纳达尔·达乌德摄

(责编：崔越、张悦)

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