人民网万象1月25日电 （记者杨一）22日，中国驻老挝大使馆举行2025年新春招待会。老挝国家副主席本通、副总理吉乔、中宣部部长坎潘、国会副主席顺通，以及十多位部长和华侨华人、援老专家、中资机构、教师留学生代表等600余人出席。

中国驻老挝大使方虹发表致辞，向全体旅老同胞和老挝各界致以新春祝福，表示中国春节和老挝南旺舞携手申遗成功，中国年味在老挝更浓、更亲。方虹表示，在两国领导人引领下，中老关系再上新台阶，经贸额同比增长15.9%达82.3亿美元，中老铁路累计发送旅客超4500万人次、货物超5000万吨，落实命运共同体行动计划圆满实现开门红。我们为中老两国和双边关系发展成就感到骄傲，愿同大家一道再接再厉，在不同战线上继续当好两国建设和友好事业的促进者、贡献者。

中国驻老挝大使方虹在2025年新春招待会上发表致辞。中国驻老挝大使馆供图

活动现场气氛欢乐祥和。嘉宾们踊跃体验写福字、猜灯谜等春节习俗，品尝肉夹馍、担担面等中华美食，了解中老合作最新成果，观看舞龙舞狮等精彩表演。

活动现场，嘉宾参与中国传统文化体验活动。中国驻老挝大使馆供图

与会者在活动现场合影。中国驻老挝大使馆供图

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