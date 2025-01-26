人民网斯德哥尔摩1月25日电 （记者殷淼）1月24日，中国驻冰岛使馆在雷克雅未克举办“欢乐春节”2025新春招待会。中国驻冰岛大使何儒龙夫妇，冰岛人民党主席、社会事务与住房部长因加·塞兰，冰岛救援协会主席，驻冰使节，在冰华侨华人、留学生等约700人欢聚一堂，共庆中国蛇年新春。

中国驻冰岛大使何儒龙和冰岛社会事务与住房部长因加·塞兰分别致辞。中国驻冰岛大使馆供图

何儒龙表示，面对困难，国际社会需要“同舟共济”“同球共济”。中国愿推动中冰关系行稳致远，携手构建人类命运共同体。因加·塞兰高度评价两国在文学、艺术等领域交流与合作，希望通过文化交流和学生互访，进一步加强两国文化纽带，增进理解与互信，建设和谐国际社会。

山西文化艺术专场演出。中国驻冰岛大使馆供图

中国驻冰岛大使何儒龙和冰岛社会事务与住房部长因加·塞兰与演职人员合影共迎新春。中国驻冰岛大使馆供图

山西文化艺术专场演出获得阵阵掌声。鼓乐民歌、舞蹈杂技、魔术表演展现浓郁山西文化特色和中国传统文化经典。本次演出售票所得全数捐赠冰岛公益组织救援协会。

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