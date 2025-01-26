新华社开罗1月25日电（记者张猛）喀土穆消息：据苏丹民间机构和地方组织25日发布的消息，苏丹快速支援部队24日晚袭击了该国西部北达尔富尔州首府法希尔的一家医院，造成68人死亡、19人受伤。

根据苏丹民间机构“苏丹医生网”和地方组织“法希尔抵抗委员会协调组织”25日发表的声明，苏丹快速支援部队使用无人机向法希尔南部的沙特医院发射导弹，医院建筑严重受损，目前已停止运营。声明指责苏丹快速支援部队违反国际人道主义法。

苏丹达尔富尔地区行政长官明纳维在社交媒体发文说，沙特医院是法希尔市唯一一家还在运营的大型医院，遇难者中包括妇女和儿童。

北达尔富尔州卫生部长易卜拉欣·阿卜杜拉·哈提尔25日告诉新华社记者，苏丹快速支援部队24日还袭击了法希尔市中心一处市场和南部一个居民区，造成数十人死伤。

苏丹快速支援部队尚未就上述袭击作出回应。

为争夺对北达尔富尔州的控制权，2024年5月以来，苏丹武装部队联合地方武装，同快速支援部队在法希尔展开激烈战斗。达尔富尔地区位于苏丹西部，划分为5个州，除北达尔富尔州外，目前该地区其他4个州均被快速支援部队控制。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1230万人流离失所。

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