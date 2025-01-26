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韩国国土交通部：务安失事飞机撞鸟导致黑匣子记录中断

2025年01月26日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社首尔1月25日电（记者李翔华　姬新龙）韩国国土交通部25日说，航空专家分析认为，去年年底在务安失事的韩国济州航空客机着陆前与飞鸟相撞，两侧发动机出现故障，机体供电中断，导致黑匣子记录中断。

　　韩国国土交通部下属航空铁路事故调査委员会当天就“12·29济州航空空难”面向遇难者家属召开事故调査新进展及今后计划说明会，并在会上做出上述说明。

　　调查委员会说，当地时间去年12月29日8时57分50秒，机场控制塔向客机发出“注意鸟类活动”的警告，1分钟后（8时58分50秒起）黑匣子记录中断。机场监控录相显示，客机接到警告后复飞，在驾驶员发出求救信号时，客机与飞鸟相撞。分析认为，飞鸟撞击致使发动机发生故障，进而导致飞机起落架未启动，机身直接着陆。

　　事故调查人员在失事飞机的两侧发动机上发现了羽毛和血迹。韩国环境部下属的国立生物资源馆进行基因分析的结果显示，这是韩国国内冬季最常见的群居性鸟类“花脸鸭”。

　　据悉，航空铁路事故调查委员会20日结束初期现场检查，21日将残骸送到该委员会试验分析中心进行精密分析。目前，机身、机翼等所有残骸已从事故现场分批次移至务安机场机库等地。

　　航空铁路事故调查委员会说：“为了掌握航运情况及外部影响，机体、发动机是否存在异常等，正在按时间段同步分析黑匣子及管制通信记录等资料。预计需要数月的详细分析和验证。”

　　由泰国曼谷起飞的韩国济州航空7C2216号航班于韩国当地时间去年12月29日上午9时7分许，在全罗南道务安机场降落时失事。机上共有175名乘客和6名机组人员，除2名乘务员获救，其余179人全部遇难。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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