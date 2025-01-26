新华社瑞士达沃斯1月25日电 综述｜多边合作是推动全球复苏必由之路

新华社记者郭爽 陈斌杰 康逸

世界经济论坛2025年年会24日在瑞士达沃斯落下帷幕之时，地缘政治、环境、社会和技术等多方面挑战仍在持续阻扰着世界稳定与进步。近3000名来自世界各地的与会者重申共识：“智能合作”应对共同面临的全球挑战，加强多边合作、反对贸易保护主义，是各方共渡难关、推动全球经济复苏的关键所在。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德在论坛期间接受新华社记者采访时强调，尽管当今世界充满不确定性，但合作依然是应对共同挑战的唯一有效路径。

全球多重风险不断加剧

“风险”和“挑战”，始终是年会期间讨论的焦点。世界经济论坛执行董事米雷克·杜塞克说：“日益加剧的地缘政治紧张局势、信任的瓦解以及气候危机的严峻挑战，正以前所未有的方式加剧全球压力。”

论坛发布的《首席经济学家展望》报告显示，超半数受访专家不看好2025年经济走势。这一悲观预期反映了贸易保护主义和全球经济碎片化趋势的加剧，以及公共债务和高通胀对经济增长的持续拖累。

分析人士担心，美国新政府经贸政策将加剧全球更广泛范围内的贸易摩擦，对全球经济造成巨大下行风险，加剧全球经济复苏的不平衡和不确定性。

世界贸易组织总干事伊维拉表示，贸易“小圈子”化将给全球经济造成严重负面影响，历史证明关税战不会让任何人受益。她呼吁国际社会着眼长远，致力于打造健康、可持续的全球供应链，以增强全球经济韧性。

联合国秘书长古特雷斯表示，人类正面临两大新型、深刻的生存威胁，即气候变化和不受监管的人工智能扩张。他强调，需要通过全球协作来确保所有国家和人民都能从人工智能的发展中受益，支持包容性的发展和社会进步。

中国贡献助力全球复苏

天津包子、煎饼、杨柳青年画……在年会主会场，2025年世界经济论坛新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）主办城市天津举办的主题文化活动吸引与会者排起长龙。

与“中国年”同样让人津津乐道的还有中国经济，众多与会者认为中国经济基础稳、韧性强，将继续为全球经济增长提供重要动能。布伦德说，中国在政策、人才等领域拥有突出优势，为经济发展奠定了坚实基础。

全球管理咨询公司麦肯锡中国区主席倪以理说，近年来日本、欧盟等全球主要经济体增长乏力，与之相比，中国经济保持较快增长，给予全球企业足够的发展空间。

谈到全球面临的气候危机，众多与会者点赞中国气候行动。世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛说，中国在适应气候变化方面所做努力堪称典范，不仅照顾自身利益，还尽力帮助全球南方国家共同应对气变挑战。

如何利用新技术重塑全球增长格局也是年会焦点之一。国际学术期刊英国《自然》杂志总编辑、基因学家玛格达莱娜·斯基珀表示，中国正在为全球科研作出越来越具影响力的贡献，值得其他国家关注和借鉴。她还强调，在碎片化时代，需要加强全球科研合作。

中国人工智能（AI）技术也成为年会热议话题。年会开幕当天，中国深度求索公司发布其最新开源模型DeepSeek-R1，这一模型在技术上实现了重要突破。美国麻省理工学院知名AI专家马克斯·特格马克教授表示，如果说一年前中国在前沿大型语言模型上略显落后的话，现在中国已基本赶上，这更显示出因地缘政治而破坏科技合作这一行为的“愚蠢和错误”。

多边合作是必由之路

当前，随着加深的分歧和碎片化重塑地缘政治与经济格局，加强有效的全球合作比以往任何时候都更加紧迫。世界经济论坛呼吁，为重建信心、增强韧性，各国应优先考虑加强对话，营造继续合作的良好环境。

“在这个分歧加深、风险叠加的世界中，是促进合作、增强韧性，还是任由不稳定局势持续加剧，全球领导人正面临前所未有的重要选择。”杜塞克说。

麦肯锡公司全球管理合伙人鲍勃·斯特恩费尔斯说，无论是推动全球创新、改善全球健康，还是促进全球繁荣、提升全球韧性，任何一方都无法独自完成。

全球化智库理事长王辉耀告诉记者，中国倡导人类命运共同体理念，积极推动经济全球化，有助于更好地联合世界多国形成正向力量，共同推动多边主义发展，这在当下更具现实意义和重要作用。

近年来贸易保护主义、单边主义不断冲击世界多边体系，给脆弱复苏的世界经济制造障碍、增加不确定性。昆山杜克大学常务副校长、社会学教授约翰·奎尔奇表示，保护主义措施如果长期延续或广泛实施，将削弱全球化的基本原则，而这些原则正是过去几十年推动全球经济增长和减贫的重要基石。应该认识到，经济互相依存仍是全球繁荣的关键。

欧洲央行行长拉加德呼吁，国际社会应共同努力，各方都应坐在谈判桌前交换意见，“尽管一些国家比其他国家处于更有利的位置，但我们都需要彼此。”

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，尽管面临多重挑战，但全球经济增长仍展现出韧性，这得益于二十国集团、国际清算银行、国际货币基金组织等机制推动持续的全球合作。合作和竞争共同推动人类向前发展，“我们不可能将合作从人类未来中抹去”。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)