新华社布鲁塞尔1月25日电（记者潘革平）“欢乐春节·水韵江苏”文化旅游推广活动24日在布鲁塞尔中国文化中心举行。

此次活动由布鲁塞尔中国文化中心和江苏省文化和旅游厅联合主办，得到中国驻比利时大使馆支持。中比双方约150人出席了活动。

本次活动通过丰富多彩的民俗文化展，生动展示了桃花坞木版年画、金陵剪纸等国家级非物质文化遗产项目，精彩呈现了江苏地区的生活场景。同时，昆曲《牡丹亭》的精湛演出，向比利时及周边欧洲地区的观众展示了江苏丰富的艺术、人文、自然风光和生活方式。

在“欢乐春节·水韵江苏”民俗文化展上，一系列图文及实物展品全面展示了江苏地区的春节民俗和文化旅游特色。活动吸引了百余名当地民众积极参与，对金陵剪纸、桃花坞木版年画、书法送“福”、江苏美食等非遗项目展示，当地民众赞叹不已。

在“水韵江苏”文化旅游推介环节，江苏文旅部门通过多个短片，生动介绍了春节的由来、习俗以及江苏独特的“水韵之美”。同时，推出了“江苏入境十佳旅游线路”，并发布了《江苏省提升入境旅游便捷性体验感政策措施》。

由苏州交响乐团与苏州昆剧院联袂打造的室内乐戏剧——昆曲《牡丹亭》将当天活动推向高潮。节目巧妙融合了中国传统戏剧与西洋室内乐，赋予《牡丹亭》这一中国传统经典作品全新的艺术生命力，使其更易于海外观众接受，赢得了“好听又好看”的美誉。

比利时观众切蒂娜·阿格罗在接受新华社记者采访时表示，这次活动让她想起童年时光。她说：“文化交流的美好意义在于，尽管人们说着不同的语言，拥有不同的文化背景，但内心情感是相通的。”

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