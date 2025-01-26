人民网斯德哥尔摩1月25日电 （记者殷淼）当地时间1月23日至24日，中国驻芬兰使馆联合北京市文旅局举办2025“欢乐春节芬兰行”进校园活动，分别走进芬兰阿尔托大学、罗素中学和美湾小学，向芬兰学生展示以春节为代表的中国优秀传统文化，受到了师生们的热烈欢迎。近千名当地学校师生参加了上述活动。

中国驻芬兰大使王同庆出席在埃斯波市举办的“欢乐春节进校园”活动。中国驻芬兰大使馆供图

中国驻芬兰大使王同庆带队走进位于埃斯波市的阿尔托大学，向阿尔托大学师生致以新春问候。王同庆表示，“欢乐春节”已在芬兰连续举办19届，今年首次来到埃斯波市，首次来到大学校园，希望与在座大学生朋友共度春节、共享文化盛宴。埃斯波市和上海市是友好城市，阿尔托大学和同济大学建立了校际合作关系，希望通过此活动增进两个城市之间和两所大学之间的交流与合作。

阿尔托大学学生表演舞蹈《敦煌》。中国驻芬兰大使馆供图

来自北京的艺术家奉上精彩纷呈的文艺表演，阿尔托大学学生也表演了舞蹈《敦煌》，学生们踊跃参与中国文化和中芬关系知识竞答，现场欢声笑语、气氛热烈。全芬学联和阿尔托大学参与了此次活动的组织工作。

北京艺术家展示非遗制作脸谱。中国驻芬兰大使馆供图

北京艺术家展示非遗制作绒花。中国驻芬兰大使馆供图

在罗素中学，展现中国春节元素的“快闪”和脸谱、木工、绒花等非遗制作展示以及琵琶、笛子独奏和武术表演等精彩节目引得学生们阵阵叫好，惊叹于中国艺术的精美和深厚，久久不愿离去。

华侨华人子女表演蒙古族舞蹈串烧《欢腾》。中国驻芬兰大使馆供图

在美湾小学，该校小学生表演了中文歌曲合唱《你笑起来真好看》和中国扇舞《寄明月》等节目，当地华侨华人及子女表演了蒙古族舞蹈串烧《欢腾》。互动游戏“猜生肖”以中国剪纸艺术为素材，让参与学生切身感受到中国民间艺术之精巧。

中国驻芬兰大使馆陈会新公参和负责文教事务的李保荣参赞分别代表使馆出席了罗素中学和美湾小学的活动。

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